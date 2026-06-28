تا دقایقی دیگر/پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته قوّه قضائیه

تا دقایقی دیگر؛ پیام حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوّه قضائیه و سالگرد شهادت آیت‌الله بهشتی و یارانش منتشر خواهد شد.