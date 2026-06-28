صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پایان مراسم «کشوردوست» با یک تحصن! / فردا نوبت کدام مجموعه است؟

تعطیلی رواق کشوردوست صرفا پایان فعالیت یک مراسم نیست؛ بلکه هشداری است درباره اینکه اگر رفتار‌های خارج از چارچوب قانون و نظم، بدون رسیدگی رها شوند، می‌توانند به الگویی برای تکرار در سایر عرصه‌های اجتماعی و مذهبی تبدیل شوند.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۴۲
| |
10433 بازدید
|
۱۸

پایان مراسم «کشوردوست» با یک تحصن! / فردا نوبت کدام مجموعه است؟

به گزارش تابناک، با توجه به روایت منتشرشده از آنچه در رواق کشوردوست رخ داده، مسئله فقط تعطیلی یک رواق یا برهم خوردن چند مراسم مذهبی نیست. مسئله اصلی این است که چگونه یک اقدام خارج از هماهنگی و خارج از چارچوب‌های قانونی، توانسته فعالیت مجموعه‌ای را که ماه‌ها محل برگزاری مراسم مذهبی بوده، متوقف کند. چنین رخدادهایی نباید صرفا به پایان یک ماجرا ختم شود؛ بلکه باید ابعاد آن به‌ صورت دقیق بررسی شود.

تعطیل شدن یک مجموعه مذهبی، اگر نتیجه رفتارهای خارج از چارچوب و قانون بوده باشد، زنگ خطری است که نباید از کنار آن ساده عبور کرد. مسئله فقط یک تحصن یا یک اختلاف چندروزه نیست؛ مسئله این است که آیا از فردا هر جریان تندرو و هنجارشکن می‌تواند با اشغال یک مکان، برهم زدن نظم و ایجاد تنش، اراده خود را بر یک مجموعه فرهنگی یا مذهبی تحمیل کند؟

اگر امروز پرونده این ماجرا صرفا با جمع شدن رواق بسته شود، فردا همین الگو می‌تواند در مسجدی دیگر، حسینیه‌ای دیگر، دانشگاهی دیگر یا حتی یک نهاد عمومی تکرار شود. خطر اصلی، عادی شدن قانون‌شکنی با پوشش عناوین مقدس است؛ موضوعی که اگر مهار نشود، هزینه آن را کل جامعه خواهد پرداخت.

از همین رو انتظار می‌رود نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی به مدیریت ظاهری ماجرا اکتفا نکنند. اگر پشت این رفتارها شبکه، سازمان‌دهی یا هدایت مشخصی وجود داشته، باید با دقت شناسایی و مطابق قانون با عوامل آن برخورد شود. امنیت اجتماعی با پایان یک تجمع تامین نمی‌شود؛ با جلوگیری از تکرار آن تأمین می‌شود.

اگر قرار است آرامش، قانون و حرمت اماکن مذهبی حفظ شود، برخورد باید متوجه ریشه‌های این رفتارها باشد، نه صرفا آثار آن. مطالبه امروز، برخورد قانونی و شناسایی منشأ جریان‌هایی است که با رفتارهای هنجارشکن، زمینه دوقطبی‌سازی و اخلال در نظم عمومی را فراهم می‌کنند؛ چرا که در غیر این صورت، این تجربه در موضوعات دیگر نیز تکرار خواهد شد.

به گزارش تابناک، گروهی در روز عاشورا از مشهد به تهران رسیدند، تحت عنوان «خون خواهی از رهبر شهید»، ضمن جلوگیری از برگزاری مراسم روزانه رواق کشوردوست و حضور عموم مردم عزادار رهبر شهید و با سردادن شعارهای تند علیه مسئولان، باعث بر هم خوردن فضای حضور عموم مردم شدند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
رواق کشوردوست خیابان کشوردوست تحصن تجمع تندروها سوپرانقلابی نهادهای امنیتی تجمعات خبر فوری تابناک
وال استریت: مذاکرات ایران و آمریکا لغو شد/ نیویورک تایمز: مذاکرات لغو نشده است
احقاق حقوق تضعیف‌شده ملت ایران باید پیگیری شود/ مردم باید آثار تحوّل قضائی را در زندگی روزمره‌ی خود مشاهده کنند
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تهدید به تجمع مقابل مجلس دشمن شادکن است / این رفتار‌ها به مجلس ششم شباهت دارد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
7
پاسخ
جریان چی بوده؟
یک نفر قشنگ تعریف کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
2
پاسخ
چرا؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
بخاطراینکه خون شهیدداره نادیده گرفته میشه
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
4
11
پاسخ
همانطور که حضرت علی علیه السلام فرمودند در فتنه ی خوارج چشم فتنه را درآوردم اگر حالا ریشه ی این فتنه‌گران کنده نشود و به مردم معرفی نشوند قطعا در آینده برای کشور و نظام مشکل ساز می‌شوند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
7
پاسخ
رواق چیه ؟؟🙄
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
یه پرس وجوویه سرچ ساده به جوابت میرسی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
5
5
پاسخ
این که اشکالی نداشته پس چه طور باید به گوش مسئولان رساند صدای اعتراض رو. خوب عمل نمیکنن
شهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
21
پاسخ
آنها را بفرستید کنار بچه های لانچر موشکها و پهپادها کار کنند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
2
16
پاسخ
متأسفانه یک عده در کشور مصونیت خاص دارند!
چ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
3
6
پاسخ
بمباران‌های دشمن اتحاد مردم را قوی‌تر کرد فشارهای نابخردانه از داخل پایه های انسجام داخلی را سست ونابود می کنه چیزی که آرزو وهدف دشمن هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
15
پاسخ
اینها را چه کسانی پشتیبانی می کنند؟یعنی کسی نمی تواند جلوی این افراد رو در تجمعات بگیره ؟
امیرعباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
10
9
پاسخ
اگر نگران قانون شکنی هستید به آقای قالیباف بگید مجلس رو باز کنند ، چون تعطیلی مجلس بر خلاف قانون است
والسلام علی من اتبع‌ الهدی
پاسخ ها
سماء
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
منم موافق بستنش نیستم ولی شایددلایلی هست ک ما ازش بیخبریم کسی چ میدونه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۲ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۹ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۲ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۸۵ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۳ نظر)
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس  (۷۰ نظر)
تحصن برای بازگشایی صحن؛ مگر قرار نبود قانون فصل‌الخطاب باشد؟  (۶۶ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005nVO
tabnak.ir/005nVO