پایان مراسم «کشوردوست» با یک تحصن! / فردا نوبت کدام مجموعه است؟
به گزارش تابناک، با توجه به روایت منتشرشده از آنچه در رواق کشوردوست رخ داده، مسئله فقط تعطیلی یک رواق یا برهم خوردن چند مراسم مذهبی نیست. مسئله اصلی این است که چگونه یک اقدام خارج از هماهنگی و خارج از چارچوبهای قانونی، توانسته فعالیت مجموعهای را که ماهها محل برگزاری مراسم مذهبی بوده، متوقف کند. چنین رخدادهایی نباید صرفا به پایان یک ماجرا ختم شود؛ بلکه باید ابعاد آن به صورت دقیق بررسی شود.
تعطیل شدن یک مجموعه مذهبی، اگر نتیجه رفتارهای خارج از چارچوب و قانون بوده باشد، زنگ خطری است که نباید از کنار آن ساده عبور کرد. مسئله فقط یک تحصن یا یک اختلاف چندروزه نیست؛ مسئله این است که آیا از فردا هر جریان تندرو و هنجارشکن میتواند با اشغال یک مکان، برهم زدن نظم و ایجاد تنش، اراده خود را بر یک مجموعه فرهنگی یا مذهبی تحمیل کند؟
اگر امروز پرونده این ماجرا صرفا با جمع شدن رواق بسته شود، فردا همین الگو میتواند در مسجدی دیگر، حسینیهای دیگر، دانشگاهی دیگر یا حتی یک نهاد عمومی تکرار شود. خطر اصلی، عادی شدن قانونشکنی با پوشش عناوین مقدس است؛ موضوعی که اگر مهار نشود، هزینه آن را کل جامعه خواهد پرداخت.
از همین رو انتظار میرود نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی به مدیریت ظاهری ماجرا اکتفا نکنند. اگر پشت این رفتارها شبکه، سازماندهی یا هدایت مشخصی وجود داشته، باید با دقت شناسایی و مطابق قانون با عوامل آن برخورد شود. امنیت اجتماعی با پایان یک تجمع تامین نمیشود؛ با جلوگیری از تکرار آن تأمین میشود.
اگر قرار است آرامش، قانون و حرمت اماکن مذهبی حفظ شود، برخورد باید متوجه ریشههای این رفتارها باشد، نه صرفا آثار آن. مطالبه امروز، برخورد قانونی و شناسایی منشأ جریانهایی است که با رفتارهای هنجارشکن، زمینه دوقطبیسازی و اخلال در نظم عمومی را فراهم میکنند؛ چرا که در غیر این صورت، این تجربه در موضوعات دیگر نیز تکرار خواهد شد.
به گزارش تابناک، گروهی در روز عاشورا از مشهد به تهران رسیدند، تحت عنوان «خون خواهی از رهبر شهید»، ضمن جلوگیری از برگزاری مراسم روزانه رواق کشوردوست و حضور عموم مردم عزادار رهبر شهید و با سردادن شعارهای تند علیه مسئولان، باعث بر هم خوردن فضای حضور عموم مردم شدند.