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تعداد بازدید : 4052
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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۸۱۹۴۱
کد خبر:۱۳۸۱۹۴۱
5621 بازدید
نظرات: ۱
حوادث؛

فیلم منتسب به حمله تروریستی در ورودی شهر بانه

بر اساس اطلاعات منتشر شده ساعت حدود ۲۳ جمعه‌شب افرادی مسلح طی اقدامی تروریستی به ایست و بازرسی ورودی شهر بانه حمله مسلحانه کرده که منجر به درگیری با نیروهای امنیتی شدند.در جریان این درگیری دو نفر از پرسنل انتظامی با نام گروهابانیکم محمد حسن‌بیگی و سرباز وظیفه مارتین احدی به شهادت رسیدند.دو نفر دیگر از کارکنان انتظامی و یک دختر ۳ ساله هم در جریان این حمله مسلحانه بر اثر اصابت گلوله، مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند..ویدیو منتسب به این درگیری را در تابناک می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
فراجا تروریستی ایست بازرسی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
26
پاسخ
روحشان شاد و با صلحا همنشین باد. مظلوم واقع شدند و صحنه دلخراشی بود.
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