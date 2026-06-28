حوادث؛
فیلم منتسب به حمله تروریستی در ورودی شهر بانه
بر اساس اطلاعات منتشر شده ساعت حدود ۲۳ جمعهشب افرادی مسلح طی اقدامی تروریستی به ایست و بازرسی ورودی شهر بانه حمله مسلحانه کرده که منجر به درگیری با نیروهای امنیتی شدند.در جریان این درگیری دو نفر از پرسنل انتظامی با نام گروهابانیکم محمد حسنبیگی و سرباز وظیفه مارتین احدی به شهادت رسیدند.دو نفر دیگر از کارکنان انتظامی و یک دختر ۳ ساله هم در جریان این حمله مسلحانه بر اثر اصابت گلوله، مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند..ویدیو منتسب به این درگیری را در تابناک میبینید.
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برچسبها:فراجا تروریستی ایست بازرسی
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