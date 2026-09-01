در ژاپن، جامعه‌ای از کره‌ای‌های وابسته به کره شمالی زندگی می‌کند که ریشه‌های آن به دوران استعمار کره توسط امپراتوری ژاپن بازمی‌گردد؛ زمانی که ده‌ها هزار کره‌ای برای کار، خدمت نظامی یا بهره‌کشی جنسی به ژاپن منتقل شدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم و تقسیم شبه‌جزیره کره، بخشی از این جمعیت در ژاپن ماند، اما بدون آنکه به‌طور کامل در جامعه ژاپن پذیرفته شود. این جامعه با پشتیبانی کره شمالی شبکه‌ای از مدارس، نهادهای فرهنگی، بانک‌ها و کسب‌وکارها ایجاد کرد و سازمانی به نام «چونگریون» به مرکز اصلی هویت سیاسی و فرهنگی آن تبدیل شد. با این حال، آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی و اعتراف پیونگ‌یانگ به ربایش شهروندان ژاپنی، موجی از خصومت، قطع بودجه مدارس کره‌ای و تبعیض ساختاری علیه این جامعه را تشدید کرد. این گزارش نشان می‌دهد چگونه گروهی از شهروندان متولد ژاپن، در کشوری که آن را خانه خود می‌دانند اما از سوی آن طرد می‌شوند، به کره شمالی به‌عنوان پناهگاه نمادین هویت خود نگاه می‌کنند؛ کشوری که بسیاری از آنان هرگز در آن زندگی نکرده‌اند. نتیجه، چرخه‌ای پیچیده از تبعیض، مقاومت هویتی، وابستگی سیاسی و افزایش خصومت اجتماعی است. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.