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دست‌نوشته‌‌ یک زوج ایرانی خطاب به تیم ملی

دست‌نوشته‌‌ی یک زوج ایرانی خطاب به تیم ملی در مقابل هتل ماریوت تیخوانا: به خاطر امیدی که به ما دادی، اسم بچه‌مون را گذاشتیم امید
کد خبر: ۱۳۸۱۹۲۸
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3071 بازدید
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دست‌نوشته‌‌ یک زوج ایرانی خطاب به تیم ملی

به گزارش تابناک؛ یک زوج ایرانی با در دست گرفتن دست نوشته‌ای در مقابل هتل ماریوت تیخوانا خطاب به تیم ملی: به خاطر امیدی که به ما دادی، اسم بچه‌مون را گذاشتیم امید

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
21
14
پاسخ
چه زیبا نامدار باشه زیر سایه پدر و مادرش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
7
24
پاسخ
چه امیدی! 3 تا مساوی با دفاع اتوبوسی !!! این الان جای افتخاره ؟
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