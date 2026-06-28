دست‌نوشته‌‌ی یک زوج ایرانی خطاب به تیم ملی در مقابل هتل ماریوت تیخوانا: به خاطر امیدی که به ما دادی، اسم بچه‌مون را گذاشتیم امید

به گزارش تابناک؛ یک زوج ایرانی با در دست گرفتن دست نوشته‌ای در مقابل هتل ماریوت تیخوانا خطاب به تیم ملی: به خاطر امیدی که به ما دادی، اسم بچه‌مون را گذاشتیم امید