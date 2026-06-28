دستنوشته یک زوج ایرانی خطاب به تیم ملی
دستنوشتهی یک زوج ایرانی خطاب به تیم ملی در مقابل هتل ماریوت تیخوانا: به خاطر امیدی که به ما دادی، اسم بچهمون را گذاشتیم امید
کد خبر: ۱۳۸۱۹۲۸| |
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به گزارش تابناک؛ یک زوج ایرانی با در دست گرفتن دست نوشتهای در مقابل هتل ماریوت تیخوانا خطاب به تیم ملی: به خاطر امیدی که به ما دادی، اسم بچهمون را گذاشتیم امید
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