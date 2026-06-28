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۹ استان در آستانه تنش شدید آبی

کارشناس حوزه آب اعلام کرده است: استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، قم و قزوین در آستانه تنش شدید آبی قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۲۳
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1621 بازدید
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۹ استان در آستانه تنش شدید آبی

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ صادق‌زاده، کارشناس حوزه آب اعلام کرده است: استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، قم و قزوین در آستانه تنش شدید آبی قرار گرفته‌اند.

وی بیان داشت: در کلانشهر‌هایی مانند تهران، کرج، اصفهان و مشهد، منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی با افت ذخایر مواجه شده‌اند.

همچنین استان‌های جنوبی و شرقی از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر بیش از گذشته به آب‌شیرین‌کن‌های دریایی وابسته شده‌اند.

اکنون بین ۲۰ تا ۳۰ درصد آب شرب در شبکه‌های انتقال و توزیع هدر می‌رود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
5
پاسخ
با این همه باران؟!
آب رو چکار میکنید
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