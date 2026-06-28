۹ استان در آستانه تنش شدید آبی

کارشناس حوزه آب اعلام کرده است: استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، قم و قزوین در آستانه تنش شدید آبی قرار گرفته‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ صادق‌زاده، کارشناس حوزه آب اعلام کرده است: استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، قم و قزوین در آستانه تنش شدید آبی قرار گرفته‌اند.

وی بیان داشت: در کلانشهر‌هایی مانند تهران، کرج، اصفهان و مشهد، منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی با افت ذخایر مواجه شده‌اند.

همچنین استان‌های جنوبی و شرقی از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر بیش از گذشته به آب‌شیرین‌کن‌های دریایی وابسته شده‌اند.

اکنون بین ۲۰ تا ۳۰ درصد آب شرب در شبکه‌های انتقال و توزیع هدر می‌رود.