عکس: ارمغان سلامت در مناطق محروم؛ اردوی جهادی «سفرهای مهربانی» در اسفراین

گروه پزشکی «سفرهای مهربانی» از استان تهران، با هدف محرومیت‌زدایی و ارتقای سطح سلامت در مناطق کمتر برخوردار، با حضور در منطقه عشایری میلانلو و روستای اردوغان از توابع شهرستان اسفراین، خدمات درمانی و دندان‌پزشکی را به صورت کاملاً رایگان به ساکنان این مناطق ارائه کردند.