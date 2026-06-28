عکس: ارمغان سلامت در مناطق محروم؛ اردوی جهادی «سفرهای مهربانی» در اسفراین
گروه پزشکی «سفرهای مهربانی» از استان تهران، با هدف محرومیتزدایی و ارتقای سطح سلامت در مناطق کمتر برخوردار، با حضور در منطقه عشایری میلانلو و روستای اردوغان از توابع شهرستان اسفراین، خدمات درمانی و دندانپزشکی را به صورت کاملاً رایگان به ساکنان این مناطق ارائه کردند.
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برچسبها:عکس خبری اردوی جهادی مناطق محروم اسفراین دندانپزشکی
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