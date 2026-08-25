آیا رنگ تصاویر فضایی واقعی است؟

تصاویر رنگی تلسکوپ فضایی هابل، در بسیاری از موارد از ابتدا رنگی نیستند؛ بلکه از ترکیب چند تصویر سیاه‌وسفید و داده‌های ثبت‌شده در طول‌موج‌های مختلف ساخته می‌شوند. این ویدیو توضیح می‌دهد چگونه دانشمندان با استفاده از فیلترهای پهن‌باند و باریک‌باند، نور مرئی و حتی نور نامرئی را به رنگ‌هایی قابل فهم تبدیل می‌کنند تا ترکیب شیمیایی اجرام فضایی، شکل‌گیری ستارگان، سحابی‌ها و کهکشان‌ها بهتر دیده و تحلیل شود. بنابراین رنگ‌های این تصاویر اگرچه همیشه همان چیزی نیستند که چشم انسان می‌بیند، اما بر پایه داده‌های واقعی ساخته شده‌اند و بخش‌های پنهان جهان را آشکار می‌کنند. جزئیات این فرایند را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.