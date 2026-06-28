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وقتی دستفروشان، حساب‌های بانکی شما را هدف می‌گیرند!

پلیس فتا استان لرستان با شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری، به فعالیت مجرمانی پایان داد که با کپی اطلاعات کارت‌های بانکی و برداشت غیرمجاز، حساب شهروندان را خالی می‌کردند.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۱۲
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3003 بازدید
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وقتی دستفروشان، حساب‌های بانکی شما را هدف می‌گیرند!

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان لرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق به شناسایی و دستگیری افرادی شد که با استفاده از دستگاه‌های اسکیمر، اطلاعات کارت‌های بانکی شهروندان را کپی کرده و پس از سرقت رمز عبور، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب قربانیان می‌کردند.

در فیلم منتشرشده از این پرونده، یکی از مالباختگان می‌گوید: ۱۶۵ میلیون تومان از حساب بانکی‌ام برداشت شده است.

یکی از متهمان نیز در اعترافات خود، شیوه فعالیت باند را این‌گونه تشریح می‌کند: با استفاده از دستگاه اسکیمر و در پوشش دستفروشی، زمانی که مردم برای خرید مراجعه می‌کردند، اطلاعات کارت بانکی آنها را کپی می‌کردیم. رمز کارت را هم از مشتری می‌گرفتیم و بعد از آن حسابشان را خالی می‌کردیم.

این متهم در ادامه با هشدار به شهروندان می‌گوید: اگر می‌خواهید طعمه چنین کلاهبرداری‌هایی نشوید، هنگام خرید خودتان کارت بانکی را داخل دستگاه کارت‌خوان بکشید و رمز را نیز شخصاً وارد کنید.

هشدار پلیس فتا

پلیس فتا به شهروندان توصیه کرد برای جلوگیری از سرقت اطلاعات بانکی، کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان قرار ندهند و رمز عبور را تنها شخصاً و بدون حضور یا مشاهده دیگران وارد کنند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز یا رفتار مشکوک از سوی فروشندگان، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق پلیس فتا و سامانه‌های رسمی گزارش دهند.

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پلیس فتا مالباختگان اسکیمر دستفروشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
2
4
پاسخ
امنیت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
چه ربطی به امنیت داره تو داری کارت و رمز کارت رو میدی به دیگری خوب اشتباه از خودت هست(البته باید از کلمه دیگری به جای اشتباه استفاده کرد)اگر قرار بود رمز رو هر کسی بدونه دیگه چرا رمز برای کارت تعیین میکردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
5
پاسخ
اگر مسولین محترم در دولت، مجلس، بانک مرکزی و وزارت دارایی و ...، مانند بقیه کشورهای جهان، لطف کنند و پول نقد برای اینگونه خریدهای خرد در اختیار مردم قرار دهند (نه مثل الان که وجه نقد کشور گیر نمی آید)، دیگر ما در کشور کمتر شاهد این گونه مشکلات برای مردم و حساب های ایشان خواهیم بود و ... .

"" نکته مهم : "" اگر مسولین محترم فوق به دنبال گیر انداختن "" موارد پولشویی و فرار مالیاتی و ... "" هستند، این آدرس و پول نقد در اختیار مردم برای خرید های خرد کاملا اشتباه است و ... .
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