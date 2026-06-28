وقتی دستفروشان، حسابهای بانکی شما را هدف میگیرند!
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان لرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق به شناسایی و دستگیری افرادی شد که با استفاده از دستگاههای اسکیمر، اطلاعات کارتهای بانکی شهروندان را کپی کرده و پس از سرقت رمز عبور، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب قربانیان میکردند.
در فیلم منتشرشده از این پرونده، یکی از مالباختگان میگوید: ۱۶۵ میلیون تومان از حساب بانکیام برداشت شده است.
یکی از متهمان نیز در اعترافات خود، شیوه فعالیت باند را اینگونه تشریح میکند: با استفاده از دستگاه اسکیمر و در پوشش دستفروشی، زمانی که مردم برای خرید مراجعه میکردند، اطلاعات کارت بانکی آنها را کپی میکردیم. رمز کارت را هم از مشتری میگرفتیم و بعد از آن حسابشان را خالی میکردیم.
این متهم در ادامه با هشدار به شهروندان میگوید: اگر میخواهید طعمه چنین کلاهبرداریهایی نشوید، هنگام خرید خودتان کارت بانکی را داخل دستگاه کارتخوان بکشید و رمز را نیز شخصاً وارد کنید.
هشدار پلیس فتا
پلیس فتا به شهروندان توصیه کرد برای جلوگیری از سرقت اطلاعات بانکی، کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان قرار ندهند و رمز عبور را تنها شخصاً و بدون حضور یا مشاهده دیگران وارد کنند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز یا رفتار مشکوک از سوی فروشندگان، موضوع را در کوتاهترین زمان ممکن از طریق پلیس فتا و سامانههای رسمی گزارش دهند.
"" نکته مهم : "" اگر مسولین محترم فوق به دنبال گیر انداختن "" موارد پولشویی و فرار مالیاتی و ... "" هستند، این آدرس و پول نقد در اختیار مردم برای خرید های خرد کاملا اشتباه است و ... .