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لحظهٔ شلیک موشکهای سپاه به 8 نقطه از پایگاههای آمریکا
سپاه پاسداران در پاسخ به تجاوز آمریکاییها به خاک ایران 8 نقطه از پایگاههای آمریکایی در منطقه را هدف قرار دادند، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت ۲ الی ۳ بامداد امروز یکشنبه هفتم تیرماه، با پرتاب موشکهای بالستیک و پهپاد بهسوی هشت زیرساخت مهم ارتش کودککش آمریکا در پایگاه علیالسالم کویت و ناوگان پنجم دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند و تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند.
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برچسبها:سپاه شلیک موشکی سپاه پاسداران
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خدا سپاه و زیر ساخت هاشو از گزند دشمنان در امان بدارد. خدا سپاه را خیر دهد.
ماشالله سپاه پاسداران انقلاب که پوزه ترامپ جانی و آمریکای جنایتکار را به خاک مالیدند و می مالند..
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
آمریکای فاشیست و جنگ افروز و متجاوز و..زبانی جز زبان زور و قدرت نمی شناسد گفتم و مذاکره و توافق با گرگ نتیجه بخش است اما با آمریکایی و ترامپ هرگز...
مرگ بر ترامپ
مرگ بر آمریکا
مرگ بر ترامپ
مرگ بر آمریکا
آمریکا جان یکی میزنی 3 تا میخوری ، از رو برو دیگه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
اگر سپاه نبود کشور نبود . امام خمینی ره
جنگ ۱۲ روز و جنگ رمضان و تمام حوادث بعد از انقلاب این جمله آسمانی امام خمینی را تایید می کنند.
جنگ ۱۲ روز و جنگ رمضان و تمام حوادث بعد از انقلاب این جمله آسمانی امام خمینی را تایید می کنند.