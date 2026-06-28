سپاه پاسداران در پاسخ به تجاوز آمریکایی‌ها به خاک ایران 8 نقطه از پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را هدف قرار دادند، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت ۲ الی ۳ بامداد امروز یکشنبه هفتم تیرماه، با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به‌سوی هشت زیرساخت مهم ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه علی‌السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی در بندر سلمان بحرین آن‌ها را منهدم کردند و تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند.