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تعداد بازدید : 2902
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کد خبر:۱۳۸۱۹۱۱
کد خبر:۱۳۸۱۹۱۱
6471 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر؛

لحظهٔ شلیک موشک‌های سپاه به 8 نقطه از پایگاه‌های آمریکا

سپاه پاسداران در پاسخ به تجاوز آمریکایی‌ها به خاک ایران 8 نقطه از پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را هدف قرار دادند، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت ۲ الی ۳ بامداد امروز یکشنبه هفتم تیرماه، با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به‌سوی هشت زیرساخت مهم ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه علی‌السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی در بندر سلمان بحرین آن‌ها را منهدم کردند و تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند.
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برچسب‌ها:
سپاه شلیک موشکی سپاه پاسداران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۳
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
31
57
پاسخ
خدا سپاه و زیر ساخت هاشو از گزند دشمنان در امان بدارد. خدا سپاه را خیر دهد.
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
10
22
پاسخ
ماشالله سپاه پاسداران انقلاب که پوزه ترامپ جانی و آمریکای جنایتکار را به خاک مالیدند و می مالند..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
الله اکبر
صالحی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
10
20
پاسخ
آمریکای فاشیست و جنگ افروز و متجاوز و..زبانی جز زبان زور و قدرت نمی شناسد گفتم و مذاکره و توافق با گرگ نتیجه بخش است اما با آمریکایی و ترامپ هرگز...
مرگ بر ترامپ
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
12
17
پاسخ
آمریکا جان یکی میزنی 3 تا میخوری ، از رو برو دیگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
این تا به نیویورک و واشنگتن حمله موشکی نشه و صدای مردمش در نیاد دس وردار نیس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
11
20
پاسخ
زنده باد سپاه مقتدر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
1
پاسخ
درود و دو صد بدرود...الله نگهدارتان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
1
پاسخ
مگه این پایگاه ها قبلا منهدم نشده بودند؟
بوشهری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
1
پاسخ
اگر سپاه نبود کشور نبود . امام خمینی ره
جنگ ۱۲ روز و جنگ رمضان و تمام حوادث بعد از انقلاب این جمله آسمانی امام خمینی را تایید می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
2
0
پاسخ
موشک‌ها خزینه بالای دارند چون نسبت به هواپیما بر نمی گردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
1
پاسخ
الله اکبر ، مادر بگریانید
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