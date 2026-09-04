انرژی خورشیدی که در دهه ۱۹۵۰ فناوریی گران، محدود و کم‌بازده به شمار می‌رفت، امروز به یکی از ارزان‌ترین منابع تولید برق در جهان تبدیل شده است. نخستین سلول‌های خورشیدی سیلیکونی تجاری هزینه‌ای بسیار بالا داشتند، اما طی چند دهه، با سرمایه‌گذاری دولتی، تحقیق و توسعه، یارانه‌های هدفمند و تولید انبوه، قیمت این فناوری به شکل چشمگیری کاهش یافت. این گزارش نشان می‌دهد چگونه بحران نفت دهه ۱۹۷۰، حمایت‌های دولت‌های آمریکا، ژاپن، آلمان و چین و سیاست‌هایی مانند تعرفه تضمینی خرید برق و اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری، بازار جهانی انرژی خورشیدی را شکل دادند. تجربه انرژی خورشیدی اکنون به الگویی برای توسعه فناوری‌های پاک دیگر، از جمله باتری‌ها، خودروهای برقی و پمپ‌های حرارتی تبدیل شده است. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.