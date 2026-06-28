تشرف پزشکیان به حرم حضرت معصومه(س)

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سفر به شهر مقدس قم به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شد و لحظاتی را در حرم مطهر به گفت‌و‌گو با مردم پرداخت.