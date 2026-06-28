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تشرف پزشکیان به حرم حضرت معصومه(س)

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سفر به شهر مقدس قم به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شد و لحظاتی را در حرم مطهر به گفت‌و‌گو با مردم پرداخت.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۰۷
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2525 بازدید
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تشرف پزشکیان به حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ در بدو ورود به قم، با حضور در حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (سلام‌الله علیها)، به زیارت این بارگاه نورانی پرداخت.

 رئیس جمهور همچنین با حضور بر مزار شهید سپهبد موسوی، یاد و خاطره فرمانده شهید ستاد کل نیروهای مسلح را گرامی داشت.

تشرف پزشکیان به حرم حضرت معصومه(س)

تشرف پزشکیان به حرم حضرت معصومه(س)

تشرف پزشکیان به حرم حضرت معصومه(س)

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور قم سفر به قم سفر رئیس جمهور حضرت معصومه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
4
12
پاسخ
واقعا خوش به حالت که همه جا میری. ما تا شاه چراغ هم نمبتونیم بریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
جلیلی هم ۶ سال دور دنیا چرخ چرخ زد و ۶ قطعنامه تحریمی کمر شکن برامون گرفت

و گفت کاغذهای پاره بی ارزش هستند!!؟؟؟
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