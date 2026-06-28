تشرف پزشکیان به حرم حضرت معصومه(س)
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سفر به شهر مقدس قم به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شد و لحظاتی را در حرم مطهر به گفتوگو با مردم پرداخت.
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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ در بدو ورود به قم، با حضور در حرم مطهر کریمه اهلبیت (سلامالله علیها)، به زیارت این بارگاه نورانی پرداخت.
رئیس جمهور همچنین با حضور بر مزار شهید سپهبد موسوی، یاد و خاطره فرمانده شهید ستاد کل نیروهای مسلح را گرامی داشت.
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