جزئیات اقدام تحقیرآمیز فدراسیون اروگوئه
به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ پس از حذف زودهنگام و ناامیدکننده اروگوئه از جام جهانی ۲۰۲۶، فدراسیون فوتبال این کشور تصمیمی تکاندهنده گرفت: پرواز اختصاصی تیم از آمریکا به اروگوئه لغو شد و به بازیکنان اعلام گردید که باید با بلیتهای عادی اکونومی به کشورهای محل اقامت یا باشگاههایشان سفر کنند.
مارتین چارکرو، خبرنگار سرشناس اروگوئه، این اقدام را «تحقیری شدید برای بازیکنان» توصیف کرد و گفت فدراسیون به آنها پیام داده که «اصلاً نیازی نیست به کشور برگردید و در حدی نیستید که برایتان بلیت بیزنسکلاس خریداری شود.» این در حالی است که بسیاری از تیمهای حذفشده، همچنان با پرواز اختصاصی به کشورشان بازمیگردند.
اروگوئه که با هدایت مارسلو بیلسا در گروه H با شکست مقابل اسپانیا و ناکامی در صعود، یکی از حذفهای غیرمنتظره این دوره را تجربه کرد، با این واکنش خشمگینانه فدراسیون روبهرو شد. رسانههای محلی این اقدام را نشانهای از نارضایتی شدید ملی از عملکرد تیم میدانند و نه صرفاً کاهش هزینهها. فدراسیون تاکنون توضیح رسمی درباره این تصمیم غیرمنتظره ارائه نکرده است.
ما که به استقبال تیم ملی میریم و کلی هم تحویلشون می گیریم
ما که میدونیم ناراحتی شما از کجاست.