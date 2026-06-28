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جزئیات اقدام تحقیرآمیز فدراسیون اروگوئه

فدراسیون فوتبال اروگوئه به بازیکنان تیم ملی این کشور گفته بعد از حذف از مرحله گروهی خبری از پرواز چارتر و بلیتهای بیزنس کلس نیست و هر بازیکن باید خودش به محل باشگاهش برود.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۰۶
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4995 بازدید
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۸
جزئیات اقدام تحقیرآمیز فدراسیون اروگوئه

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ پس از حذف زودهنگام و ناامیدکننده اروگوئه از جام جهانی ۲۰۲۶، فدراسیون فوتبال این کشور تصمیمی تکان‌دهنده گرفت: پرواز اختصاصی تیم از آمریکا به اروگوئه لغو شد و به بازیکنان اعلام گردید که باید با بلیت‌های عادی اکونومی به کشور‌های محل اقامت یا باشگاه‌هایشان سفر کنند.

مارتین چارکرو، خبرنگار سرشناس اروگوئه، این اقدام را «تحقیری شدید برای بازیکنان» توصیف کرد و گفت فدراسیون به آنها پیام داده که «اصلاً نیازی نیست به کشور برگردید و در حدی نیستید که برایتان بلیت بیزنس‌کلاس خریداری شود.» این در حالی است که بسیاری از تیم‌های حذف‌شده، همچنان با پرواز اختصاصی به کشورشان بازمی‌گردند.

اروگوئه که با هدایت مارسلو بیلسا در گروه H با شکست مقابل اسپانیا و ناکامی در صعود، یکی از حذف‌های غیرمنتظره این دوره را تجربه کرد، با این واکنش خشمگینانه فدراسیون رو‌به‌رو شد. رسانه‌های محلی این اقدام را نشانه‌ای از نارضایتی شدید ملی از عملکرد تیم می‌دانند و نه صرفاً کاهش هزینه‌ها. فدراسیون تاکنون توضیح رسمی درباره این تصمیم غیرمنتظره ارائه نکرده است.

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اوروگوئه هواپیما پرواز چارتر حذف جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
23
69
پاسخ
با تیم ملی خودمون هم باید همین کار یا بدتراز اینا کرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
به نظرتون چطوره ما هم به بازیکنان ایران بگیم از آمریکا تا خلیج فارس شنا کنن!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
با توجه به شرایط ، تیم ملی ما خیلی هم آبرو داری کردند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
مرد حسابی حذف ایران با اروگوئه را یکی می کنی ؟؟؟
ما که به استقبال تیم ملی میریم و کلی هم تحویلشون می گیریم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
فقط یک فرد بی انصاف و نامرد می تواند همچین حرفی بزند. اتفاقا تیم ملی ایران بازی های خوب و ابرومندانه ای کرد . فقط کمی بدشانسی اورد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
اتفاقاً تیم ملی با اون همه حواشی که سطول خائن براش درست کردن و اذیت های دولت آمریکا و.... عملکردش خوب بود.
ما که میدونیم ناراحتی شما از کجاست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
20
19
پاسخ
حالا دیگه اینقدر هم این بازی ها مهم نیست.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
13
8
پاسخ
دم بچه های با غیرت ایران گرم
ممنون شما هستیم که بدور از حاشیه و عدم همراهی با دشمنان این آب و خاک به دنبال شاد کردن دل مردم ایران بودید و هستید.
خدا قوت به شما ها
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