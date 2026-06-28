عکس: سفر عراقچی، وزیر امور خارجه به عراق

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سفری فشرده و راهبردی به عراق، ضمن انجام دور تازه‌ای از رایزنی‌های دیپلماتیک در بالاترین سطوح با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دیگر مقامات ارشد امنیتی و سیاسی این کشور، بر تقویت مناسبات همه‌جانبه و پیوندهای دو ملت تأکید کرد. این سفر که محور اصلی آن بررسی تحولات منطقه‌ای و توسعه روابط دوجانبه بود، از حیث نمادین نیز با دو رویداد برجسته همراه شد؛ وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود با حضور در محل یادمان سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به مقام شامخ شهدای مقاومت ادای احترام کرد و در ادامه با سفر به کربلای معلی و تشرف به حرم‌های مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع)، بر عمق پیوندهای عمیق مذهبی و فرهنگی میان تهران و بغداد صحه گذاشت.