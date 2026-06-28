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اینفلوئنسر مشهوری که به اعدام محکوم شد!

اینفلوئنسر و فالگیر معروف بریتانیایی بعد از قتل نامزدش در امارات به اعدام محکوم شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۹۸
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اینفلوئنسر مشهوری که به اعدام محکوم شد!

اینفلوئنسر و فالگیر معروف بریتانیایی بعد از قتل نامزدش در امارات به اعدام محکوم شد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، روز اول تیر امسال، بروک جورج، اینفلوئنسر ۲۳ساله بریتانیایی، به اتهام قتل نامزدش در دوبی دستگیر شد. بروک بعد از دستگیری به پلیس گفت که سال پیش در فضای مجازی با نامزدش آشنا شد و برای دیدنش به دوبی سفر کرد. او ادامه داد: وقتی بار دیگر به دوبی سفر کردم و مدتی در آنجا ماندم فهمیدم نامزدم رفتاری کنترل‌گر و خشونت‌آمیز پیدا کرده است. او گذرنامه‌ام را گرفت و سپس در آپارتمان محل اقامتم به من حمله کرد. من هم برای دفاع از خودم ناچار شدم از یک چاقوی آشپزخانه استفاده کنم. به‌دنبال اعترافات متهم مقامات قضایی اماراتی او را به قتل عمد از پیش طراحی‌شده متهم و برایش حکم اعدام صادر کردند.

وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده که موضوع را از طریق مقامات اماراتی پیگیری می‌کند.

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