۶۰ ثانیه حضور در زمین و حذف ایران

ساسا کالادزیچ، بازیکن تیم ملی اتریش، با وجود اینکه تنها ۶۰ ثانیه در زمین حضور داشت، موفق شد تا تیم ملی ایران از دور رقابت‌ها حذف شود.

به گزارش تابناک؛ ساسا کالادزیچ، بازیکن تیم ملی اتریش، با وجود اینکه تنها ۶۰ ثانیه در زمین حضور داشت، موفق شد گل مساوی را به ثمر برساند و همین گل باعث شد تا تیم ملی ایران از دور رقابت‌ها حذف شود.