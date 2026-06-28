۶۰ ثانیه حضور در زمین و حذف ایران
ساسا کالادزیچ، بازیکن تیم ملی اتریش، با وجود اینکه تنها ۶۰ ثانیه در زمین حضور داشت، موفق شد تا تیم ملی ایران از دور رقابتها حذف شود.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۹۵| |
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به گزارش تابناک؛ ساسا کالادزیچ، بازیکن تیم ملی اتریش، با وجود اینکه تنها ۶۰ ثانیه در زمین حضور داشت، موفق شد گل مساوی را به ثمر برساند و همین گل باعث شد تا تیم ملی ایران از دور رقابتها حذف شود.
گزارش خطا
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غیر قابل انتشار: ۵
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انتشار یافته: ۱۵
حالا اگر به جای گل تساوی گل پیوزی بخش تیم را می زدمی گفتند از طرف خدا اومده ما را نجات بده
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
تیم قلعه نویی بدون برد میخاست صعود کنه ک بعدش چی بشه.الانم تقصیر میندازه گردن این بازیکن. سرنوشت هرکس دست خودش هست.ما منتظریم کسی دیگه ما رو ببره مرحله بعد
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ناشناس| |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
لیاقت تیم ایران این بود که حذف بشه. آبروی فوتبال رو برده بودند با این بازیهای افتضاحشون
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ناشناس| |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
ناشناس| |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
باید از دقیقه هفتاد تعویضها را انجام میداد. طارمی درسته تاثیر گذاره و تمام کننده نیست اصلا.
تیم سالمندان چرا باید صعود کنه
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ناشناس| |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
اتریش و الجزایر خاطره تبانی آلمان و اتریش در جام جهانی 1982 را برای حذف الجزایر زنده کردند ولی با ورژن گلدار !