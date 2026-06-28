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۶۰ ثانیه حضور در زمین و حذف ایران

ساسا کالادزیچ، بازیکن تیم ملی اتریش، با وجود اینکه تنها ۶۰ ثانیه در زمین حضور داشت، موفق شد تا تیم ملی ایران از دور رقابت‌ها حذف شود.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۹۵
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4576 بازدید
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۱۵
۶۰ ثانیه حضور در زمین و حذف ایران

به گزارش تابناک؛ ساسا کالادزیچ، بازیکن تیم ملی اتریش، با وجود اینکه تنها ۶۰ ثانیه در زمین حضور داشت، موفق شد گل مساوی را به ثمر برساند و همین گل باعث شد تا تیم ملی ایران از دور رقابت‌ها حذف شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۵
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
13
70
پاسخ
حالا اگر به جای گل تساوی گل پیوزی بخش تیم را می زدمی گفتند از طرف خدا اومده ما را نجات بده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
شیر مادرت حلال گل گفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
12
35
پاسخ
کارش درسته انصافا
Cav.is
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
10
70
پاسخ
تیم قلعه نویی بدون برد میخاست صعود کنه ک بعدش چی بشه.الانم تقصیر میندازه گردن این بازیکن. سرنوشت هرکس دست خودش هست.ما منتظریم کسی دیگه ما رو ببره مرحله بعد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
به ما گفته اند چه تیم ملی ببرد چه ببازد پیروز است. اصلا چیزی بنام شکست وجود ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
19
62
پاسخ
لیاقت تیم ایران این بود که حذف بشه. آبروی فوتبال رو برده بودند با این بازیهای افتضاحشون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
بازی هل دادن بود جای فوتبال بازی کردن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
بی انصافیه !!! اینطور قضاوت بین تیمهای اسیایی ما دوم بودیم قطر عربستان و عراق تیمهاییکه واقعا هزینه میکنن چه نتیجه ای گرفتن؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
5
46
پاسخ
تازمانيكه قلعه وتاج هستن وضع تيم ملي بهتر از اين نميشه
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
32
6
پاسخ
ما ایرانی در فوتبال واقعا بدشانسیم شانس با ما نبود
هوشمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
3
19
پاسخ
باید از دقیقه هفتاد تعویضها را انجام میداد. طارمی درسته تاثیر گذاره و تمام کننده نیست اصلا.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
6
18
پاسخ
تیم سالمندان چرا باید صعود کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
بابا شما دیگه کی هستی ؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
12
2
پاسخ
اتریش و الجزایر خاطره تبانی آلمان و اتریش در جام جهانی 1982 را برای حذف الجزایر زنده کردند ولی با ورژن گلدار !
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
4
9
پاسخ
نزدیک بود سوئیس را تار و مار کنیم ، بخشکی شانس
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