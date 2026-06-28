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آمادگی گسترده شهرداری تهران برای تشییع رهبر شهید

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، از اجرای گسترده عملیات خدمات‌رسانی برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت مناطق ۲۲گانه، سازمان‌های تابعه و قرارگاه های تخصصی با آماده‌باش ۷۲ ساعته در این مراسم مشارکت دارند.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۹۴
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آمادگی گسترده شهرداری تهران برای تشییع رهبر شهید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ داوود گودرزی با اشاره تدابیر معاونت خدمات شهری شهرداری تهران برای مراسم تشییع رهبر شهید و پیش‌بینی حضور ۱۰ تا ۱۵ میلیون زائر، اظهار کرد: مسیر سه‌راه تهرانپارس تا میدان آزادی به‌عنوان محور اصلی مراسم تعیین شده است.

وی از پیش‌بینی ۲۲ پهنه نظافتی در مسیر تشییع خبر داد و افزود: پرسنل و نیرو‌های خدمات شهری با تجهیزات کامل و ماشین‌آلات سرویس‌شده در مسیر مستقر خواهند شد و عملیات پاکسازی معابر تا فاصله ۱۰۰ متری در دو سوی هر مسیر را انجام می‌دهند.

معاون شهردار تهران همچنین از استقرار حدود ۱۱۰۰ دستگاه مه‌پاش در طول مسیر تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: میدان آزادی، پل‌های عابر و نقاط پرتردد به مه‌پاش‌های ثابت و ریسه‌ای مجهز می‌شوند. همچنین کارگروه ویژه تأمین آب پایدار برای آبرسانی به مواکب، آبخوری‌ها و خدمات رفاهی تشکیل شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی سرویس‌های بهداشتی ثابت و سیار در مسیر، گفت: علاوه بر ظرفیت مدارس و بوستان‌ها و ...، بیش از ۴۰ چشمه سرویس پرتابل در میدان آزادی و بیش از ۲۰ نقطه در خیابان آزادی، استادمعین و بزرگراه آیت‌الله سعیدی برای استقرار سرویس‌های بهداشتی جانمایی شده است.

گودرزی از آماده‌باش کامل سازمان آتش‌نشانی و استقرار تیم‌های امدادی برای رفع موارد ناایمن، نصب تجهیزات ایمنی و همکاری با مدیریت بحران خبر داد و افزود: نیرو‌های شهربان و حریم‌بان نیز برای جلوگیری از سد معبر و برقراری انضباط شهری در طول مراسم و مسیر مستقر خواهند بود.

وی همچنین به راه‌اندازی زائرشهر در بهشت زهرا (س) و میدان مرکزی میوه و تره‌بار اشاره کرد و گفت: تأمین اقلام مورد نیاز زائران و اسکان آنها با همکاری بخش‌های مختلف شهرداری انجام می‌شود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در پایان با اشاره به اجرای طرح‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اعلام کرد: تمامی تجهیزات تا پیش از آغاز محدودیت‌ها در محل‌های تعیین‌شده مستقر می‌شوند و حمل‌ونقل عمومی از جمله مترو در طول برگزاری مراسم به‌صورت ۲۴ ساعته و رایگان در اختیار زائران خواهد بود.

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داوود گودرزی شهرداری تهران تشییع رهبر شهید انقلاب
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