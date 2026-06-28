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دستگیری ۲ عضو باند موبایل‌قاپ زیر ۱۸ سال در تهران!

۲ عضو اصلی یک باند چهار نفره موبایل‌قاپ که با کمین در محدوده پارک بعثت و خیابان بعثت تلفن همراه شهروندان را سرقت می‌کردند، حین ارتکاب جرم توسط مأموران پلیس پیشگیری پایتخت دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۹۰
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دستگیری ۲ عضو باند موبایل‌قاپ زیر ۱۸ سال در تهران!

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ عضو اصلی یک باند ۴ نفره موبایل‌قاپ خبر داد که در محدوده پارک بعثت و خیابان بعثت با کمین شبانه اقدام به سرقت تلفن همراه شهروندان می‌کردند.

سرهنگ رضا صادقی‌پور با اعلام این خبر گفت: در پی افزایش گزارش‌های مردمی درباره وقوع موبایل‌قاپی و زورگیری در محدوده ترمینال جنوب، خیابان بعثت، خیابان خزانه و اطراف پارک بعثت، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی شیوه سرقت‌ها و آموزش عوامل گشت، ساعت ۱۲:۳۰ بامداد دوم تیرماه موفق به شناسایی پاتوق اعضای این باند شدند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران در جریان گشت‌زنی مشاهده کردند چهار نوجوان که همگی کمتر از ۱۸ سال سن داشتند، در میان بوته‌های حاشیه خیابان بعثت مخفی شده و در کمین شهروندان بودند. لحظاتی بعد، متهمان با قاپیدن تلفن همراه یکی از عابران قصد فرار به سمت پارک بعثت را داشتند که عملیات تعقیب و دستگیری آغاز شد.

به گفته وی، مأموران موفق شدند یکی از سارقان را در حالی که تلفن همراه مسروقه همچنان در دستش بود، دستگیر کنند و در ادامه، همدست اصلی وی نیز در داخل پارک شناسایی و بازداشت شد.

سرهنگ صادقی‌پور با اشاره به نتایج این عملیات گفت: در بازرسی از متهمان، دو دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف و موتورسیکلت مورد استفاده آنان نیز توقیف شد. دو عضو دیگر این باند از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری آنها در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری، از سوی دو نفر از مالباختگان شناسایی شدند و پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شدند.

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موبایل قاپ سرقت مالباختگان متواری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
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عاقبت تخم مرغ دزد شتر دزد گردد
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