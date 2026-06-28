دستگیری ۲ عضو باند موبایلقاپ زیر ۱۸ سال در تهران!
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ عضو اصلی یک باند ۴ نفره موبایلقاپ خبر داد که در محدوده پارک بعثت و خیابان بعثت با کمین شبانه اقدام به سرقت تلفن همراه شهروندان میکردند.
سرهنگ رضا صادقیپور با اعلام این خبر گفت: در پی افزایش گزارشهای مردمی درباره وقوع موبایلقاپی و زورگیری در محدوده ترمینال جنوب، خیابان بعثت، خیابان خزانه و اطراف پارک بعثت، رسیدگی به این پرونده بهصورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی شیوه سرقتها و آموزش عوامل گشت، ساعت ۱۲:۳۰ بامداد دوم تیرماه موفق به شناسایی پاتوق اعضای این باند شدند.
سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران در جریان گشتزنی مشاهده کردند چهار نوجوان که همگی کمتر از ۱۸ سال سن داشتند، در میان بوتههای حاشیه خیابان بعثت مخفی شده و در کمین شهروندان بودند. لحظاتی بعد، متهمان با قاپیدن تلفن همراه یکی از عابران قصد فرار به سمت پارک بعثت را داشتند که عملیات تعقیب و دستگیری آغاز شد.
به گفته وی، مأموران موفق شدند یکی از سارقان را در حالی که تلفن همراه مسروقه همچنان در دستش بود، دستگیر کنند و در ادامه، همدست اصلی وی نیز در داخل پارک شناسایی و بازداشت شد.
سرهنگ صادقیپور با اشاره به نتایج این عملیات گفت: در بازرسی از متهمان، دو دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف و موتورسیکلت مورد استفاده آنان نیز توقیف شد. دو عضو دیگر این باند از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری آنها در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری، از سوی دو نفر از مالباختگان شناسایی شدند و پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شدند.