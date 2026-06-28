۲ عضو اصلی یک باند چهار نفره موبایل‌قاپ که با کمین در محدوده پارک بعثت و خیابان بعثت تلفن همراه شهروندان را سرقت می‌کردند، حین ارتکاب جرم توسط مأموران پلیس پیشگیری پایتخت دستگیر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ عضو اصلی یک باند ۴ نفره موبایل‌قاپ خبر داد که در محدوده پارک بعثت و خیابان بعثت با کمین شبانه اقدام به سرقت تلفن همراه شهروندان می‌کردند.

سرهنگ رضا صادقی‌پور با اعلام این خبر گفت: در پی افزایش گزارش‌های مردمی درباره وقوع موبایل‌قاپی و زورگیری در محدوده ترمینال جنوب، خیابان بعثت، خیابان خزانه و اطراف پارک بعثت، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی شیوه سرقت‌ها و آموزش عوامل گشت، ساعت ۱۲:۳۰ بامداد دوم تیرماه موفق به شناسایی پاتوق اعضای این باند شدند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران در جریان گشت‌زنی مشاهده کردند چهار نوجوان که همگی کمتر از ۱۸ سال سن داشتند، در میان بوته‌های حاشیه خیابان بعثت مخفی شده و در کمین شهروندان بودند. لحظاتی بعد، متهمان با قاپیدن تلفن همراه یکی از عابران قصد فرار به سمت پارک بعثت را داشتند که عملیات تعقیب و دستگیری آغاز شد.

به گفته وی، مأموران موفق شدند یکی از سارقان را در حالی که تلفن همراه مسروقه همچنان در دستش بود، دستگیر کنند و در ادامه، همدست اصلی وی نیز در داخل پارک شناسایی و بازداشت شد.

سرهنگ صادقی‌پور با اشاره به نتایج این عملیات گفت: در بازرسی از متهمان، دو دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف و موتورسیکلت مورد استفاده آنان نیز توقیف شد. دو عضو دیگر این باند از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری آنها در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری، از سوی دو نفر از مالباختگان شناسایی شدند و پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شدند.