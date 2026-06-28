فهرست تیم ملی والیبال ایران برای دیدار با کوبا
فهرست تیم ملی والیبال ایران برای دیدار با کوبا اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۸۴| |
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فهرست تیم ملی والیبال ایران برای دیدار با کوبا اعلام شد
به گزارش تابناک؛ سرمربی تیم ملی والیبال اسامی ۱۴ بازیکن ایران را برای دیدار مقابل کوبا در هفته دوم مرحله مقدماتی لیگ ملتها ۲۰۲۶ اعلام کرد:
پاسور: عرشیا بهنژاد و علی رمضانی
قطر پاسور: علی حاجی پور و محسن دلاوری
دریافتکننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسینخانزاده، مبین نصری، علی حقپرست و سید متین حسینی
مدافع میانی: محمد ولیزاده، سید عیسی ناصری و یوسف کاظمی
لیبرو: محمدرضا حضرتپور و حسین حاجیکلاته
تیم ملی والیبال ایران در قالب بازیهای لیگ ملتهای والیبال امروز ساعت ۱۵ به مصاف کوبا میرود.
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