زمان امتحانات نهایی تغییر نمیکند
به گزارش تابناک علیرضا کاظمی وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه زمان برگزاری امتحانات نهایی بهدلیل ارتباط مستقیم با کنکور قابل تغییر نیست، از برگزاری کلاسهای جبرانی، تقویت زیرساختهای شبکه شاد، ساماندهی نیروی انسانی و تصویب تبدیل انجمن اولیا و مربیان به «سازمان انجمن اولیا و مربیان» خبر داد.
علیرضا کاظمی در نشست شورای معاونان وزارت آموزشوپرورش با اشاره به برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: امتحانات نهایی باید پیش از کنکور به پایان برسد تا نتایج آن در موعد مقرر به سازمان سنجش ارسال شود؛ بنابراین امکان برگزاری این آزمونها پس از اربعین وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۸۰ برنامه تا آغاز مهرماه باید اجرایی شود، ساماندهی نیروی انسانی، ثبتنام دانشآموزان، توزیع کتابهای درسی، توسعه دوره پیشدبستانی، جبران افت تحصیلی و اجرای برنامههای کیفیتبخشی را از مهمترین مأموریتهای تابستانی آموزشوپرورش برشمرد.
وزیر آموزشوپرورش با اعلام اینکه امسال استخدام جدیدی برای مهرماه انجام نخواهد شد، گفت: تنها فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان وارد مدارس میشوند و دانشجویان سال آخر این دانشگاه باید تا آغاز سال تحصیلی فارغالتحصیل شوند.
کاظمی همچنین از تصویب ماده واحده تبدیل انجمن اولیا و مربیان به «سازمان انجمن اولیا و مربیان» خبر داد و گفت: این سازمان بهعنوان نهادی عمومی غیردولتی، اختیارات بیشتری در حوزههای مالی، منابع انسانی و برنامهریزی خواهد داشت و زمینه مشارکت مؤثرتر خانوادهها در نظام تعلیم و تربیت را فراهم میکند.
وی از تقویت زیرساختهای شبکه شاد نیز خبر داد و افزود: با دستور رئیسجمهور، ۱۰۰ سرور جدید به این شبکه افزوده شده است و ظرفیت کلاسهای مجازی نیز از نمایش همزمان ۲۵ تصویر به ۳۲ تصویر افزایش یافته است.
وزیر آموزشوپرورش از آغاز کلاسهای جبرانی برای جبران افت تحصیلی دانشآموزان خبر داد و گفت: این کلاسها با هدف جبران پیامدهای ناشی از شرایط آموزشی سال گذشته برگزار میشود و عملکرد استانها در اجرای آن بهطور مستمر ارزیابی خواهد شد.
کاظمی همچنین با اشاره به تأمین اعتبار برای استمرار فعالیت نیروهای حقالتدریس در تابستان، اظهار کرد: این نیروها در اجرای کلاسهای جبرانی، طرح حامی و برنامههای اوقات فراغت بهکار گرفته خواهند شد.
وی در پایان بر رصد مستمر شاخصهای آغاز سال تحصیلی از سوی مدیران کل آموزشوپرورش استانها تأکید کرد و خواستار هماهنگی همه بخشهای این وزارتخانه برای آغاز منظم و باکیفیت سال تحصیلی جدید شد.
یکم به فکر دانش اموزا باشین. بعد از اینهمه گرونی و جنگ چی از دانش اموز انتظار دارین؟ امتحانات نهایی باید به تعویق بیفته حداقل تا بعد از اربعین