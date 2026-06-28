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زمان امتحانات نهایی تغییر نمی‌کند

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: زمان امتحانات نهایی به‌دلیل ارتباط با کنکور قابل تغییر نیست.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۸۳
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1307 بازدید
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۷

زمان امتحانات نهایی تغییر نمی‌کند

به گزارش تابناک علی‌رضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه زمان برگزاری امتحانات نهایی به‌دلیل ارتباط مستقیم با کنکور قابل تغییر نیست، از برگزاری کلاس‌های جبرانی، تقویت زیرساخت‌های شبکه شاد، ساماندهی نیروی انسانی و تصویب تبدیل انجمن اولیا و مربیان به «سازمان انجمن اولیا و مربیان» خبر داد.

علی‌رضا کاظمی در نشست شورای معاونان وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: امتحانات نهایی باید پیش از کنکور به پایان برسد تا نتایج آن در موعد مقرر به سازمان سنجش ارسال شود؛ بنابراین امکان برگزاری این آزمون‌ها پس از اربعین وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۸۰ برنامه تا آغاز مهرماه باید اجرایی شود، ساماندهی نیروی انسانی، ثبت‌نام دانش‌آموزان، توزیع کتاب‌های درسی، توسعه دوره پیش‌دبستانی، جبران افت تحصیلی و اجرای برنامه‌های کیفیت‌بخشی را از مهم‌ترین مأموریت‌های تابستانی آموزش‌وپرورش برشمرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با اعلام اینکه امسال استخدام جدیدی برای مهرماه انجام نخواهد شد، گفت: تنها فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان وارد مدارس می‌شوند و دانشجویان سال آخر این دانشگاه باید تا آغاز سال تحصیلی فارغ‌التحصیل شوند.

کاظمی همچنین از تصویب ماده واحده تبدیل انجمن اولیا و مربیان به «سازمان انجمن اولیا و مربیان» خبر داد و گفت: این سازمان به‌عنوان نهادی عمومی غیردولتی، اختیارات بیشتری در حوزه‌های مالی، منابع انسانی و برنامه‌ریزی خواهد داشت و زمینه مشارکت مؤثرتر خانواده‌ها در نظام تعلیم و تربیت را فراهم می‌کند.

وی از تقویت زیرساخت‌های شبکه شاد نیز خبر داد و افزود: با دستور رئیس‌جمهور، ۱۰۰ سرور جدید به این شبکه افزوده شده است و ظرفیت کلاس‌های مجازی نیز از نمایش هم‌زمان ۲۵ تصویر به ۳۲ تصویر افزایش یافته است.

وزیر آموزش‌وپرورش از آغاز کلاس‌های جبرانی برای جبران افت تحصیلی دانش‌آموزان خبر داد و گفت: این کلاس‌ها با هدف جبران پیامد‌های ناشی از شرایط آموزشی سال گذشته برگزار می‌شود و عملکرد استان‌ها در اجرای آن به‌طور مستمر ارزیابی خواهد شد.

کاظمی همچنین با اشاره به تأمین اعتبار برای استمرار فعالیت نیرو‌های حق‌التدریس در تابستان، اظهار کرد: این نیرو‌ها در اجرای کلاس‌های جبرانی، طرح حامی و برنامه‌های اوقات فراغت به‌کار گرفته خواهند شد.

وی در پایان بر رصد مستمر شاخص‌های آغاز سال تحصیلی از سوی مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها تأکید کرد و خواستار هماهنگی همه بخش‌های این وزارتخانه برای آغاز منظم و باکیفیت سال تحصیلی جدید شد.

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امتحانات نهایی علیرضا کاظمی سازمان سنجش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۷
یاشار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
20
پاسخ
تو که میخوای یک ترم دانشگاه را دیرتر شروع کنی و از بهمن ماه شروع بشه خب مگه مشکل دارید نهایی را شهریور و کنکوررا۳۰ شهریور برگزار کن و نتایج را آبان و آذر اعلام کن مثل امتحان ارشد وزارت بهداشت
گلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
27
پاسخ
کاش فقط یک بار به استرس دانش آموز جنگ زده ای که تازه به سمت درس برگشته هم فکر می کردید
زهرا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
27
پاسخ
مگه قرار نیست امسال از بهمن بریم دانشگاه؟ دیگه چند روز تعویق چی میشه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
21
پاسخ
مگه تاریخ کنکور وحی منزله که تغییر نکنه تازه اینکه قرار بود یک بازه یک ماهه بین نهایی و کنکور فاصله باشه چی شد؟ فرجه های ناچیز امتحانات هم به کنار مگه میشه این همه مباحث رو تو این فرصت کم جمع کرد؟ به عنوان مادر یک کنکوری بدشانس امسال خیلی متاسفم که قراره تاوان تمام اتفاقات امسال رو سرنوشت بچه ‌های ما تا آخر عمر پرداخت کنه
کنکوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
21
پاسخ
حالا که زورتون میاد برا ۲۰ روز تعویق حداقل فرجه هارو درست کنین مگه ما کامپیوتریم بالاخره شب امتحان باید کل کتابو یه دور مرور کنیم با این فرجه ها میشه ها میشه؟؟؟؟🤐
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
19
پاسخ
تورو خدا امتحانات بزارین برا بعد اربعین لطفا چی میشه آخه از بهمن قرار بریم دانشگاه چ فرقی میکنه لطفا خواهش میکنم امتحانا بیوفته بعد اربعین یکم به فکر ما باشین هزارتا چیز ما از اول سال ما دوازدهمی ها تحمل کردیم
ناشناس
|
Bulgaria
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
19
پاسخ
اکثر دانش اموزا به خوبی نتونستن دروس نوبت دو رو یاد بگیرن چون تدریس درست و حسابی براشون فراهم نبوده و تو این مدت کم نمیتونن همه درسا رو تموم کنن
یکم به فکر دانش اموزا باشین. بعد از اینهمه گرونی و جنگ چی از دانش اموز انتظار دارین؟ امتحانات نهایی باید به تعویق بیفته حداقل تا بعد از اربعین
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