صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازداشت‌های جنجالی در بغداد!

رسانه‌های عراقی به بازداشت چندین سیاستمدار و چهره اقتصادی این کشور در جریان عملیات نیرو‌های امنیتی در داخل منطقه سبز بغداد به دلیل اتهامات مالی اشاره کردند.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۸۲
| |
5060 بازدید
|
۲

بازداشت‌های جنجالی در بغداد!

رسانه های عراقی صبح امروز به نقل از منابع امنیتی و آگاه گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور تعدادی از شخصیت های سیاسی و اقتصادی عراق را در چارچوب تحقیقات مربوط به پرونده های فساد مالی و اداری در داخل منطقه سبز واقع در بغداد بازداشت کرده اند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس این گزارش، عملیات امنیتی مذکور به صورت ناگهانی و در سایه اتخاذ تدابیر شدید و عدم انتشار جزئیات آن در رسانه ها انجام شده است.

گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که نه تنها شخصیت های اقتصادی بلکه تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق در کنار مسئولان سابق و تجار این کشور نیز به ظن ارتباط با پرونده های فساد مالی بازداشت شده اند.

منابع آگاه اعلام کردند که تحقیقات در این خصوص بر اساس اعترافات عدنان الجمیلی یکی از مسئولان سابق وزارت نفت عراق در جریان است و این اعترافات مسیرهای جدیدی را در زمینه پرونده های فساد مالی ایجاد کرده است.

این در حالی است که تاکنون طرف های رسمی در عراق واکنشی به این اخبار نداشته اند. همچنین در رسانه های عراقی نام برخی از بازداشت شدگان مطرح شده که مثنی السامرائی رئیس ائتلاف العزم، محمد الکربولی و زیاد الجنابی ۲ نماینده پارلمان این کشور جزو آنها هستند. رسانه های مذکور به استقرار تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی عراق در داخل منطقه سبز بغداد نیز اشاره کردند.

شبکه الحدث عراق نیز به بازداشت بیش از ۱۰ سیاستمدار و تاجر عراق در این عملیات اشاره کرد. العربی الجدید نیز گزارش داد که علی الزیدی نخست وزیر عراق بر این روند نظارت دارد. پایگاه خبری العین نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داد، در میان بازداشت شدگان ۲ نماینده از ائتلاف عمران و توسعه به ریاست محمد شیاع السودانی به نام های بهاء النوری و عالیه نصیف، حسن الخفاجی تاجر عراق و عباس السودانی برادر نخست وزیر سابق، عبدالکریم السودانی منشی نخست وزیر سابق و محمد الصیهود نماینده سابق این کشور نیز حضور دارند.
 

تعداد بازدید : 292
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بغداد فساد مالی چهره های سیاسی چهره های اقتصادی بازداشت عراق
وال استریت: مذاکرات ایران و آمریکا لغو شد/ نیویورک تایمز: مذاکرات لغو نشده است
احقاق حقوق تضعیف‌شده ملت ایران باید پیگیری شود/ مردم باید آثار تحوّل قضائی را در زندگی روزمره‌ی خود مشاهده کنند
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازداشت سه مقام دیگر عربستان به اتهام فساد مالی
مدیر منصوب عبدالملکی، بازداشت شد
بازداشت دو کارمند شهرداری رودهن به اتهام فساد مالی
آغاز پاکسازی جاده ارتباطی بغداد
هلاکت 23 تروریست در بغداد
بازداشت برادر رئیس بانک مرکزی لبنان
ارتش حمله تروریست‌ها به بغداد را دفع کرد
چهار انفجار بغداد را لرزاند
بازداشت بیش از سه هزار متخلف منع رفت و آمد در بغداد
بازداشت چند مقام دولتي پرو به اتهام فساد مالي
دستگیری جدید درپرونده بازداشت مدیرکل
استقرار نیروهای ویژه ارتش در خیابان‌های بغداد
شهردار شهرستان آوج بازداشت شد
بازداشت ۲ مشاور «بنیامین نتانیاهو» به اتهام فساد
ارتش عراق کمربند امنیتی بغداد را تقویت کرد
شناسایی و بازداشت یکی از عوامل فساد مالی در شهرداری تهران
عربستان ۲۲ نفر را به اتهام فساد مالی دستگیر کرد
۵ نفر از شهرداری بانه بازداشت شدند
تکذیب نفوذ تکفیری‌ها به بغداد
حمله تروریستی به بغداد با 5 کشته و 14 زخمی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
2
23
پاسخ
خوش بحالشون که در مبارزه با فساد با کسی مماشات نمی کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
3
5
پاسخ
و در کشور ما تهدید به قتل کننده رئیس جمهور ، راست راست می‌چرخد! و حتی برخورد سوری هم با او نکرده‌اند!
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۲ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۹ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۲ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۸۵ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۳ نظر)
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس  (۷۰ نظر)
تحصن برای بازگشایی صحن؛ مگر قرار نبود قانون فصل‌الخطاب باشد؟  (۶۶ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005nUQ
tabnak.ir/005nUQ