مسابقه الجزایر-اتریش سرگرمکنندهترین تبانی تاریخ
اکانت ردیت به مسابقه تعیین کننده الجزایر–اتریش واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۷۴| |
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به گزارش تابناک؛ اکانت ردیت به مسابقه تعیین کننده الجزایر–اتریش واکنش نشان داد: سرگرمکنندهترین «تبانی» تمام دوران!
گزارش خطا
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تا قبل از گل سوم الجزایر هر دو تیم طبیعی بود که نخواهند ببرند یا ببازند. به ضررشان بود. ولی گل سوم خارج از برنامه بود. اگر کسی بگه دو گل دقیقه اخر تبانی بود مانند این هست که کسانی بگویند تیری که در ترور ترامپ گوش او را تراشید ساختگی بود. نمیشه دیگر داستان تبانی و ساختگی باشد ولی تیر گوش را بخراشد و یا در بیست ثانیه اخر اتریش انقدر قشنگ چهار تا پاس صحیح بدهد. امکان ندارد. این فقط از عجایب فوتبال بود. مثل ان لحظه که توپ به تیر کرنر خورد و برگشت و در نهایت گل شد. اینها هست که فوتبال را زیبا کرده است
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کاظم| |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
ناشناس| |
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
ایرانی| |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
Var هیجان ولذت فوتبال را ازبین برده. قبلا وقتی گلی زده میشد بازیکنان وتماشاگران ومیلیونها بیننده تلویزیونی از فرط شادی وهیجان ولذت بالا پایین میپریدند ولی حالا بعدگل باید منتظربمانندکه Var چی میگه.اگرهم شادی وهیجان خودرا نتوانندکنترل کنند مثل گل ایران به مصر بعدیکدقیقه یک پارچ آب یخ روشون خالی میشه.
پس پنالتی که برای ایران گرفتن و طارمی خرابش کرد هم تبانی بود!
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ناشناس| |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
اگر شک دارید که تبانیه
فقط به حرکات دروازه بان ها و شیرجه نزدنهاشون روی بیشتر گل ها مخصوصا گل اول و گل آخ ردقت کنید
البته که بهتر شد نرفتیم تو 32 تا تیم
اونجا یک دور دیگه بازی و شاید می رفتیم تو 16 تا
ولی این جوری بدون باخت و بدن بازی اضافی رفتیم تو 16 تا تیم
فقط به حرکات دروازه بان ها و شیرجه نزدنهاشون روی بیشتر گل ها مخصوصا گل اول و گل آخ ردقت کنید
البته که بهتر شد نرفتیم تو 32 تا تیم
اونجا یک دور دیگه بازی و شاید می رفتیم تو 16 تا
ولی این جوری بدون باخت و بدن بازی اضافی رفتیم تو 16 تا تیم
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ناشناس| |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
کی میتواند ثابت کند که داور var تبانی نمیکنه ، امروزه با پیشرفت نرم افزارها بالا پایین کردن خط آفساید مانند آب خوردن است مانند استفاده از هوش مصنوعی در کل بنظر بنده هر دو آفساید گرفته شده برای گل های ایران که میلیمتری رد شد میتونه با دستکاری VAR و البته نفوذ مافیای ترامپ دیوانه صورت گرفته باشد (فیفا و شخص آنفانتینو مثل موم در دست ترامپ است)
ما هم زمان مدرسه وقتی قبول میشدیم میگفتیم قبول شدم و وقتی مردود میشدیم میگفتیم مردودم کردن !!!!!
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ناشناس| |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
ایران با ویزای ساعتی به بازی ها رفت توقع داشتید اجازه بدهند صعود کند...
گزارشگر سیما بعد از گل سوم الجزایر: یک کشور مسلمان کشور مسلمان دیگر را به مرحله بعد رساند.
میثاقی بعد از پایان بازی: این چه بازی مسخره ای بود! دو تیم همه ش در وسط زمین پاسهای الکی میدادند! این بازی و این نتیجه بودار بود!
میثاقی بعد از پایان بازی: این چه بازی مسخره ای بود! دو تیم همه ش در وسط زمین پاسهای الکی میدادند! این بازی و این نتیجه بودار بود!
اولا گل سوم الجزایر اتفاقی زده شد. دقیقه ۹۳ و اتریش حمله کرد و حتی توپ رو به داخل تماشاگران زدن ولی الجزایر بلافاصله توپ رو در اختیار اتریش گذاشت .بازیکن عمدا دقیقه ۹۴ و ۵۴ ثانیه توپ رو بیرون به اوت نزد ۵ بازیکن الجزایر و سه بازیکن اصلا کار به توپ نداشتن . تکل نزدن اجازه دادن سانت بشه .سر بزنن و دروازه را در اختیار اتریش گذاشتن .تا گل بزنن . واقعا اگر الجزایر حذف میشد اجازه میداد راحت دو بار در یک دقیقه اتریش توپ رو بیاره داخل محوطه جریمه !!!!!!!!!!!!!!