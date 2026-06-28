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مسابقه الجزایر-اتریش سرگرم‌کننده‌ترین تبانی تاریخ

اکانت ردیت به مسابقه تعیین کننده الجزایر–اتریش واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۷۴
| |
7677 بازدید
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۱۶

واکنش اکانت ردیت به مسابقه تعیین‌کننده الجزایر_اتریش

به گزارش تابناک؛ اکانت ردیت به مسابقه تعیین کننده الجزایر–اتریش واکنش نشان داد: سرگرم‌کننده‌ترین «تبانی» تمام دوران!

 

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عکس: دیدار تیم های ملی پرتغال و کلمبیا
عکس: دیدار تیم های ملی آرژانتین و اردن
عکس: دیدار تیم های ملی الجزایر و اتریش
خلاصه بازی اتریش 3 - الجزایر 3
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
19
32
پاسخ
تا قبل از گل سوم الجزایر هر دو تیم طبیعی بود که نخواهند ببرند یا ببازند. به ضررشان بود. ولی گل سوم خارج از برنامه بود. اگر کسی بگه دو گل دقیقه اخر تبانی بود مانند این هست که کسانی بگویند تیری که در ترور ترامپ گوش او را تراشید ساختگی بود. نمیشه دیگر داستان تبانی و ساختگی باشد ولی تیر گوش را بخراشد و یا در بیست ثانیه اخر اتریش انقدر قشنگ چهار تا پاس صحیح بدهد. امکان ندارد. این فقط از عجایب فوتبال بود. مثل ان لحظه که توپ به تیر کرنر خورد و برگشت و در نهایت گل شد. اینها هست که فوتبال را زیبا کرده است
پاسخ ها
کاظم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
مفسرخوبی هستی.ولی اینکه گل کاملا صحیح ایران به مصر توسط کامپیوتر(داوران وار) مردود شد اراده موجودبرای حذف ایران را مسجل میکند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
بله گل سوم خارج از برنامه بود . برنامه که قبلا طراحی شده بود
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
متاسفانه ایرانی که توانسته بود هم بلژیک و هم مصر را ببرد با تله ساختگی وار حذف شود و سیاسی بودن ورزش فوتبال را به دنیا ثابت کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
25
26
پاسخ
Var هیجان ولذت فوتبال را ازبین برده. قبلا وقتی گلی زده میشد بازیکنان وتماشاگران ومیلیونها بیننده تلویزیونی از فرط شادی وهیجان ولذت بالا پایین میپریدند ولی حالا بعدگل باید منتظربمانندکه Var چی میگه.اگرهم شادی وهیجان خودرا نتوانندکنترل کنند مثل گل ایران به مصر بعدیکدقیقه یک پارچ آب یخ روشون خالی میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
12
42
پاسخ
پس پنالتی که برای ایران گرفتن و طارمی خرابش کرد هم تبانی بود!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
و دو گل مفتی که از نیوزلند خوردیم. البته ان بیشتر تقصیر کمیته برگزاری بود، که تیم ایران فرصت استراحت قبل از سفر را نداشت.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
18
4
پاسخ
اگر شک دارید که تبانیه
فقط به حرکات دروازه بان ها و شیرجه نزدنهاشون روی بیشتر گل ها مخصوصا گل اول و گل آخ ردقت کنید
البته که بهتر شد نرفتیم تو 32 تا تیم
اونجا یک دور دیگه بازی و شاید می رفتیم تو 16 تا
ولی این جوری بدون باخت و بدن بازی اضافی رفتیم تو 16 تا تیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
داداش تو فوتبال نگاه نکنی راحت تری
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
14
13
پاسخ
کی میتواند ثابت کند که داور var تبانی نمیکنه ، امروزه با پیشرفت نرم افزارها بالا پایین کردن خط آفساید مانند آب خوردن است مانند استفاده از هوش مصنوعی در کل بنظر بنده هر دو آفساید گرفته شده برای گل های ایران که میلیمتری رد شد میتونه با دستکاری VAR و البته نفوذ مافیای ترامپ دیوانه صورت گرفته باشد (فیفا و شخص آنفانتینو مثل موم در دست ترامپ است)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
10
35
پاسخ
ما هم زمان مدرسه وقتی قبول میشدیم میگفتیم قبول شدم و وقتی مردود میشدیم میگفتیم مردودم کردن !!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
آقای رفوزه شما نظر ندهید بهتراست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
10
10
پاسخ
ایران با ویزای ساعتی به بازی ها رفت توقع داشتید اجازه بدهند صعود کند...
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
15
پاسخ
گزارشگر سیما بعد از گل سوم الجزایر: یک کشور مسلمان کشور مسلمان دیگر را به مرحله بعد رساند.
میثاقی بعد از پایان بازی: این چه بازی مسخره ای بود! دو تیم همه ش در وسط زمین پاسهای الکی میدادند! این بازی و این نتیجه بودار بود!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
2
11
پاسخ
با تیم پیشکسوتان نتیجه بهتری میخواستید بگیریم؟
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
8
4
پاسخ
اولا گل سوم الجزایر اتفاقی زده شد. دقیقه ۹۳ و اتریش حمله کرد و حتی توپ رو به داخل تماشاگران زدن ولی الجزایر بلافاصله توپ رو در اختیار اتریش گذاشت .بازیکن عمدا دقیقه ۹۴ و ۵۴ ثانیه توپ رو بیرون به اوت نزد ۵ بازیکن الجزایر و سه بازیکن اصلا کار به توپ نداشتن . تکل نزدن اجازه دادن سانت بشه .سر بزنن و دروازه را در اختیار اتریش گذاشتن .تا گل بزنن . واقعا اگر الجزایر حذف میشد اجازه می‌داد راحت دو بار در یک دقیقه اتریش توپ رو بیاره داخل محوطه جریمه !!!!!!!!!!!!!!
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