اینستاگرام گوش به فرمان کاربران می شود!
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ طبق پست جدید «آدام موسری» مدیر اینستاگرام، کاربران پلتفرم به زودی شاهد روشهای بیشتری برای تنظیم محتوای خود هستند.
موسری به طور خاص روشهایی را نشان داده که کاربران میتوانند با کمک آنها میتوانند به بخش Your Algorithm دسترسی یابند. این ویژگی به آنها امکان میدهد موضوعاتی که تمایل دارند بیشتر یا کمتر مشاهده کنند را مشخص کنند. اینستاگرام این بخش را سال گذشته راه اندازی کرد و از آن زمان حوزههای بیشتری از اپ را معرفی میکند.
رئیس اینستاگرام در این باره میگوید: ما میخواهیم Your Algorithm را از بخشی در تنظیمات به چیزی که کاربر احساس میکند در اینستاگرام حیاتی است، تکامل دهیم. برخی از این روند هم اکنون تحت آزمایش است و برخی دیگر به زودی ارائه میشوند. برخی نیز ممکن است کار نکنند.
نمونههایی که او در پست خود آورده است شامل موردی است که در آن، با پایین کشیدن فید اینستاگرام، در نهایت منوی Your Algorithm ظاهر میشود. در نمونهای دیگر که در آن، با کشیدن انگشت به بالا روی یک ریلز، ممکن است یک پنجره مشابه برای شخصیسازی نمایش داده شود. نمونه سوم نیز دکمههایی را در زیر هر ریلز نشان میدهد تا مشخص کنید آیا میخواهید ریلزهای بیشتری شبیه آن ببینید یا خیر.