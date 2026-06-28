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قاب خانوادگی «نفرتیتی» یوسف پیامبر پربازدید شد

تصویری خانوادگی از لیلا بلوکات در ساعات اخیر در فضای مجازی منتشر شده که توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۵۷
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6071 بازدید
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قاب خانوادگی «نفرتیتی» یوسف پیامبر پربازدید شد

تصویری خانوادگی از لیلا بلوکات در ساعات اخیر در فضای مجازی منتشر شده که توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده است. در این قاب، مادر و خواهران این بازیگر نیز حضور دارند و شباهت چهره لیلا بلوکات به اعضای خانواده‌اش، به‌ویژه مادر و خواهرانش، یکی از نکاتی است که کاربران به آن اشاره کرده‌اند.

لیلا بلوکات با ایفای نقش در سریال «یوسف پیامبر» به شهرت رسید و پس از آن در آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی حضور داشت. او در سال‌های اخیر فعالیت کمتری در عرصه بازیگری داشته و بیشتر وقت خود را صرف فعالیت‌های اجتماعی و اداره مؤسسه خیریه‌ای کرده است که سال‌هاست مدیریت آن را بر عهده دارد.

قاب خانوادگی «نفرتیتی» یوسف پیامبر پربازدید شد

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نفرتیتی لیلا بلوکات یوسف پیامبر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
5
پاسخ
از ممنوع التصویری درومد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
5
پاسخ
کدومشونه؟؟
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