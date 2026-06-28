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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

گره خوردن سرنوشت ایران به بازی ۳ از ۳؛ حذف تیم ملی وقتی همه چیز روی عدد ۳ گیر کرد!

سرنوشت تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، به شکل عجیبی به عدد ۳ گره خورد و در نهایت منجر به حذف شاگردان امیر قلعه‌نویی شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۵۵
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5994 بازدید
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۴۶

گره خوردن سرنوشت ایران به بازی ۳ از ۳؛ حذف تیم ملی وقتی همه چیز روی عدد ۳ گیر کرد!

تیم ملی ایران با آماری عجیب و تلخ از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفت؛ سه بازی، سه تساوی، سه امتیاز، سه گل زده و در نهایت قرار گرفتن در رتبه سوم گروه، اما ناکامی در صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سرنوشت ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، به شکلی عجیب با عدد «۳» گره خورد؛ آماری که تا آخرین ثانیه‌های مرحله گروهی ادامه داشت، اما در نهایت به جای صعود، حذف را برای شاگردان تیم ملی رقم زد.

ایران در مرحله گروهی هر سه مسابقه خود را با تساوی به پایان رساند، سه امتیاز به دست آورد، سه گل به ثمر رساند و در جایگاه سوم گروه G ایستاد. [ایران همچنین سه گل آفساید هم در سه بازی مختلف به ثمر رساند.] با توجه به صعود هشت تیم برتر سوم، امیدها برای حضور ایران در مرحله یک‌شانزدهم نهایی همچنان زنده بود، اما تحقق این رؤیا به نتایج سه مسابقه در سه گروه دیگر گره خورده بود.

سه سناریوی مورد نیاز ایران نیز مشخص بود؛ غنا باید مقابل کرواسی پیروز می‌شد، کنگو نباید از سد ازبکستان عبور می‌کرد و دیدار الجزایر و اتریش نیز نباید با تساوی به پایان می‌رسید.

گره خوردن سرنوشت ایران به بازی ۳ از ۳؛ حذف تیم ملی وقتی همه چیز روی عدد ۳ گیر کرد!

هیچ‌یک از این سه خواسته محقق نشد. کرواسی غنا را شکست داد، کنگو با پیروزی برابر ازبکستان چهار امتیازی شد و سهمیه صعود را به دست آورد و در حساس‌ترین مسابقه، الجزایر و اتریش نمایشی دراماتیک ارائه کردند.

در آن دیدار، ریاض محرز در دقیقه ۳+۹۰ گل سوم الجزایر را به ثمر رساند تا نتیجه ۳ بر ۲ شود؛ گلی که در آن لحظه، ایران را به مرحله حذفی می‌فرستاد. اما این خوشحالی تنها سه دقیقه دوام داشت. ساشا کالایژیچ در دقیقه ۶+۹۰ گل تساوی اتریش را زد تا مسابقه با نتیجه ۳ بر ۳ به پایان برسد و اتریش با چهار امتیاز به عنوان تیم دوم و الجزایر نیز با چهار امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم صعود کنند.

به این ترتیب، ایران با سه امتیاز از رسیدن به جمع ۳۲ تیم مرحله حذفی بازماند؛ حذفی که شاید تلخ‌ترین بخش آن، از دست رفتن صعود تنها چند دقیقه پس از گل دقیقه ۹۳ الجزایر بود؛ جایی که همه چیز دوباره روی عدد «۳» متوقف شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
15
42
پاسخ
تیم جوان میخواهد سرمربی خارجی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
دوره های قبل مربی خارجی چیکار کرد به انگلیس مگه باختند
ناشناس
| Turkiye |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
سهمیه آسیا همون ۳.۵ بهترین بود،ژاپن استرالیا دوتا بین ایران و کره برنده شون و اون یکی هم بره برای پلی آف،نگاه کنید به افتضاح آسیا تو این جام،عراق ازبکستان عربستان قطر اردن....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
تو دوره‌های قبلی مربی خارجی چه غلطی کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
زمانی که حمایت مردم پشت تیم نبود زمانی که بازیکنا دنبال حواله خودرو و پاداش هستند.
زمانی که قلعه نویی ۱ میلیون دلار تو قراردادش پاداش میگیره برای صعود به جام جهانی و ....

شما غم چی رو میخورید؟؟ این تیم همون بهتر حذفذشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
10
88
پاسخ
تمام تیم های صعودکرده حداقل یک برد داشتند و سرنوشت صعودشون دست خودشون. تیم بادی ما منتظر شرق و غرب عالم بود ک ببینه میتونه همچنان تو هتل بمونه یا نه. حق به حق دار رسید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
هم بازی بلژیک هم بازی مصر ما برنده بودیم و گل های ما آفساید نبود با این همه مشکلات و جنگ و اجازه ریکاوری نداشتن در محل برگزاری بازی باز هم نتیجه خوبی گرفتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
7
54
پاسخ
الان هر کشور خارجی بود سرمربیش خودش اعلام استعفا میکرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
تاج هم باید پاسخگو باشه نه اینکه همش بهانه بیاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
8
63
پاسخ
مصر تیم خیلی بهتری بود و به حقش رسید در ضمن این سوال اصلیه که چطور نتونستیم نیوزیلند ضعیف رو ببریم ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
6
49
پاسخ
بی خیال بضاعت فوتبال ما همینه .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
ایکاش بودجه فوتبال صرف ورزش همگانی (ساخت مراکز ورزشی عمومی) میشد تا همه مردم از ورزش عمومی نفع ببرند و بر بیماریهای ناشی از بی تحرکی غلبه کنند و نه فقط این بودجه بره به جیب یک عده دور و بری های فوتبال و خود فوتبالیستها که اونم بی نتیجه
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
4
34
پاسخ
در همه سطوح جامعه ، وقتی از واقع گرایی دور می شویم محکوم به شکست خواهیم بود.
ایران فقط و فقط به این دلیل توانست به جام جهانی 98 برسد که سهمیه آسیا، نیم سهمیه افزایش یافته بود و این امکان برای ما فراهم شد که بعد از باخت همیشگی و تکراری به قدرتهای آسیا ، به دیدار استرالیا برویم.
همانطور که در دوره های اخیر به دلیل افزایش دوباره سهمیه آسیا، صعود به جام جهانی نیاز به معجزه نداشت.
در این دوره از جام هم فقط و فقط به این دلیل شانس صعود داشتیم که تعداد تیم ها بسیار افزایش یافته بود و ایران می توانست با برنده شدن مقابل نیوزیلند ، به راحتی وارد مرحله بعد شود که متاسفانه ترکیبی از کهن سالی بازیکنان ، بی کفیتی همزمان ملی پوشان و کادر فنی و در آخر، کارشکنی های میزبان، شاهد تلخ ترین ناکامی تاریخ تیم ملی بودیم و
از آن بدتر اینکه هنوز هم جرات جوانگرایی را نخواهیم داشت در حالی که اولین اقدان تیم ملی باید خداحافظی با تمام بازیکنان بالای 30 سال باشد.
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
9
45
پاسخ
قلعه نوعی علاوه بر اینکه تحصیلات دانشگاهی ندارد و به هیچ زبان زنده دنیا مسلط نیست ، مطیع و فرمانبر چند بازیکن سابقه دار هم می باشد! بعد از تساوی افتضاح مقابل نیوزلند مشخص بود که ایران توان و جسارت شکست حریفان را ندارد و به قول معروف شل بگیرد ، سفت می خورد . شاید حذف نسبتا آبرومندانه ایران و عدم حضور در برابر تیم فوق حرفه ای و قدرتمند سوئیس از الطاف الهی بود که ایران در بازی با سوئیس کیسه گل نشود و غرور یک ملت 90 میلیونی جریحه دار نشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
7
61
پاسخ
تازه جام جهانی اصلی شروع شد ، یعنی ما جزو سی و دو تیم نیستیم یعنی انگار به جام جهانی صعود نکردیم در صورتی که چهار سال پیش بودیم این یعنی افت وحشتناک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
5
56
پاسخ
آسونترین گروه تاریخ جام جهانی نصیب ایران شد کی روش بنده خدا تو گروه اسپانیا و پرتغال ، چهار امتیاز گرفت اگه بخواییم به حق قضاوت کنیم کیروش مربی عالی ای بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
آسونترین گروه موقعی بود که با آنگولا هم گروه بودیم و نتونستیم صعود کنیم!!!،راستی اون موقع که سر مربی بود؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
۵۶
به نکته خوبی اشاره کردید در جام ۲۰۰۶ هم دقیقا همین اتفاقات جام ۲۰۲۶ افتاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
3
52
پاسخ
دستاورد میدانی یک ذهن بازنده همینه
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