گره خوردن سرنوشت ایران به بازی ۳ از ۳؛ حذف تیم ملی وقتی همه چیز روی عدد ۳ گیر کرد!

سرنوشت تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، به شکل عجیبی به عدد ۳ گره خورد و در نهایت منجر به حذف شاگردان امیر قلعه‌نویی شد.

تیم ملی ایران با آماری عجیب و تلخ از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفت؛ سه بازی، سه تساوی، سه امتیاز، سه گل زده و در نهایت قرار گرفتن در رتبه سوم گروه، اما ناکامی در صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سرنوشت ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، به شکلی عجیب با عدد «۳» گره خورد؛ آماری که تا آخرین ثانیه‌های مرحله گروهی ادامه داشت، اما در نهایت به جای صعود، حذف را برای شاگردان تیم ملی رقم زد.

ایران در مرحله گروهی هر سه مسابقه خود را با تساوی به پایان رساند، سه امتیاز به دست آورد، سه گل به ثمر رساند و در جایگاه سوم گروه G ایستاد. [ایران همچنین سه گل آفساید هم در سه بازی مختلف به ثمر رساند.] با توجه به صعود هشت تیم برتر سوم، امیدها برای حضور ایران در مرحله یک‌شانزدهم نهایی همچنان زنده بود، اما تحقق این رؤیا به نتایج سه مسابقه در سه گروه دیگر گره خورده بود.

سه سناریوی مورد نیاز ایران نیز مشخص بود؛ غنا باید مقابل کرواسی پیروز می‌شد، کنگو نباید از سد ازبکستان عبور می‌کرد و دیدار الجزایر و اتریش نیز نباید با تساوی به پایان می‌رسید.

هیچ‌یک از این سه خواسته محقق نشد. کرواسی غنا را شکست داد، کنگو با پیروزی برابر ازبکستان چهار امتیازی شد و سهمیه صعود را به دست آورد و در حساس‌ترین مسابقه، الجزایر و اتریش نمایشی دراماتیک ارائه کردند.

در آن دیدار، ریاض محرز در دقیقه ۳+۹۰ گل سوم الجزایر را به ثمر رساند تا نتیجه ۳ بر ۲ شود؛ گلی که در آن لحظه، ایران را به مرحله حذفی می‌فرستاد. اما این خوشحالی تنها سه دقیقه دوام داشت. ساشا کالایژیچ در دقیقه ۶+۹۰ گل تساوی اتریش را زد تا مسابقه با نتیجه ۳ بر ۳ به پایان برسد و اتریش با چهار امتیاز به عنوان تیم دوم و الجزایر نیز با چهار امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم صعود کنند.

به این ترتیب، ایران با سه امتیاز از رسیدن به جمع ۳۲ تیم مرحله حذفی بازماند؛ حذفی که شاید تلخ‌ترین بخش آن، از دست رفتن صعود تنها چند دقیقه پس از گل دقیقه ۹۳ الجزایر بود؛ جایی که همه چیز دوباره روی عدد «۳» متوقف شد.