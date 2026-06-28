گره خوردن سرنوشت ایران به بازی ۳ از ۳؛ حذف تیم ملی وقتی همه چیز روی عدد ۳ گیر کرد!
تیم ملی ایران با آماری عجیب و تلخ از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفت؛ سه بازی، سه تساوی، سه امتیاز، سه گل زده و در نهایت قرار گرفتن در رتبه سوم گروه، اما ناکامی در صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سرنوشت ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، به شکلی عجیب با عدد «۳» گره خورد؛ آماری که تا آخرین ثانیههای مرحله گروهی ادامه داشت، اما در نهایت به جای صعود، حذف را برای شاگردان تیم ملی رقم زد.
ایران در مرحله گروهی هر سه مسابقه خود را با تساوی به پایان رساند، سه امتیاز به دست آورد، سه گل به ثمر رساند و در جایگاه سوم گروه G ایستاد. [ایران همچنین سه گل آفساید هم در سه بازی مختلف به ثمر رساند.] با توجه به صعود هشت تیم برتر سوم، امیدها برای حضور ایران در مرحله یکشانزدهم نهایی همچنان زنده بود، اما تحقق این رؤیا به نتایج سه مسابقه در سه گروه دیگر گره خورده بود.
سه سناریوی مورد نیاز ایران نیز مشخص بود؛ غنا باید مقابل کرواسی پیروز میشد، کنگو نباید از سد ازبکستان عبور میکرد و دیدار الجزایر و اتریش نیز نباید با تساوی به پایان میرسید.
هیچیک از این سه خواسته محقق نشد. کرواسی غنا را شکست داد، کنگو با پیروزی برابر ازبکستان چهار امتیازی شد و سهمیه صعود را به دست آورد و در حساسترین مسابقه، الجزایر و اتریش نمایشی دراماتیک ارائه کردند.
در آن دیدار، ریاض محرز در دقیقه ۳+۹۰ گل سوم الجزایر را به ثمر رساند تا نتیجه ۳ بر ۲ شود؛ گلی که در آن لحظه، ایران را به مرحله حذفی میفرستاد. اما این خوشحالی تنها سه دقیقه دوام داشت. ساشا کالایژیچ در دقیقه ۶+۹۰ گل تساوی اتریش را زد تا مسابقه با نتیجه ۳ بر ۳ به پایان برسد و اتریش با چهار امتیاز به عنوان تیم دوم و الجزایر نیز با چهار امتیاز به عنوان یکی از تیمهای برتر سوم صعود کنند.
به این ترتیب، ایران با سه امتیاز از رسیدن به جمع ۳۲ تیم مرحله حذفی بازماند؛ حذفی که شاید تلخترین بخش آن، از دست رفتن صعود تنها چند دقیقه پس از گل دقیقه ۹۳ الجزایر بود؛ جایی که همه چیز دوباره روی عدد «۳» متوقف شد.
زمانی که قلعه نویی ۱ میلیون دلار تو قراردادش پاداش میگیره برای صعود به جام جهانی و ....
شما غم چی رو میخورید؟؟ این تیم همون بهتر حذفذشد
ایران فقط و فقط به این دلیل توانست به جام جهانی 98 برسد که سهمیه آسیا، نیم سهمیه افزایش یافته بود و این امکان برای ما فراهم شد که بعد از باخت همیشگی و تکراری به قدرتهای آسیا ، به دیدار استرالیا برویم.
همانطور که در دوره های اخیر به دلیل افزایش دوباره سهمیه آسیا، صعود به جام جهانی نیاز به معجزه نداشت.
در این دوره از جام هم فقط و فقط به این دلیل شانس صعود داشتیم که تعداد تیم ها بسیار افزایش یافته بود و ایران می توانست با برنده شدن مقابل نیوزیلند ، به راحتی وارد مرحله بعد شود که متاسفانه ترکیبی از کهن سالی بازیکنان ، بی کفیتی همزمان ملی پوشان و کادر فنی و در آخر، کارشکنی های میزبان، شاهد تلخ ترین ناکامی تاریخ تیم ملی بودیم و
از آن بدتر اینکه هنوز هم جرات جوانگرایی را نخواهیم داشت در حالی که اولین اقدان تیم ملی باید خداحافظی با تمام بازیکنان بالای 30 سال باشد.
به نکته خوبی اشاره کردید در جام ۲۰۰۶ هم دقیقا همین اتفاقات جام ۲۰۲۶ افتاد