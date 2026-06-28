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بیانیه وزارت‌خارجه درباره نقض دوباره تفاهم توسط آمریکا

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات هوایی ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد یکشنبه مورخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۵ به چند تأسیسات پایش و نظارت در سواحل جنوبی کشور را به شدت محکوم می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۵۴
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به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات هوایی ارتش تروریستی آمریکا در ساعات اولیه بامداد یکشنبه مورخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۵ به چند تأسیسات پایش و نظارت در سواحل جنوبی کشور را به شدت محکوم می‌کند. این حملات وحشیانه که نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و نیز نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است، نشان می‌دهد که رژیم آمریکا کمترین ارزش و اعتباری برای تعهدات خود قائل نیست و عهد شکنی بخشی از ماهیت این رژیم است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیر کل این سازمان در قبال صلح و امنیت بین‌المللی، بر عزم خود برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا، وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، تأکید می‌کند.

بیانیه وزارت‌خارجه درباره نقض دوباره تفاهم توسط آمریکا

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