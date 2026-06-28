ساعتی قبل‌تر پایگاه آکسیوس، نزدیک به منابع اطلاعاتی رژیم صهیونیستی گزارش داده بود که دونالد ترامپ با رئیس‌جمهور لبنان «جوزف عون» تماس گرفته است.

دفتر ریاست‌جمهوری لبنان با صدور بیانیه‌ای گفت‌وگوی تلفنی میان جوزف عون و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را تأیید کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ساعتی قبل‌تر پایگاه آکسیوس، نزدیک به منابع اطلاعاتی رژیم صهیونیستی گزارش داده بود که دونالد ترامپ با رئیس‌جمهور لبنان «جوزف عون» تماس گرفته است.

طبق ادعای این رسانه، ترامپ در این تماس تلفنی امضای چارچوب توافق با اسرائیل را به طرف لبنانی تبریک گفته است.

در بیانیه طرف لبنانی تصریح شده عون در این تماسی تلفنی ابراز امیدواری کرده واشنگتن اسرائیل را برای خروج از اراضی اشغال‌شده در جنوب لبنان تحت فشار قرار دهد.

با وجود این، بیانیه‌ شب گذشته وزارت خارجه آمریکا که اندکی بعد از امضای توافق چارچوبی میان بیروت-تل‌آویو صادر شده بود حکایت از آن داشت که کاخ سفید دست اسرائیل را برای ادامه انواع تجاوزات در لبنان باز گذاشته است.

به گفته کارشناسان آن بیانیه کاملاً با اظهارات بنیامین نتانیاهو همسو بود و دست رژیم را برای نقض بند نخست تفاهم‌نامه با ایران باز می‌گذاشت.

در بخشی از آن متن چنین آمده بود: «این توافق روندی روشن و تعریف‌شده برای احیای حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب‌الله و برچیدن زیرساخت‌های اسرائیل ایجاد می‌کند و به اسرائیل اجازه می‌دهد تا بعد از حذف تهدید علیه شهروندانش به مرزهای خودش بازگردد.»

قبل‌تر از آن نتانیاهو در اظهاراتی همسو با روایت طرف آمریکایی گفته بود که عقب‌نشینی کامل از خاک لبنان تنها بعد از «حذف تهدید در شمال» و خلع سلاح کامل حزب‌الله صورت خواهد گرفت.

این بیانیه نقض آشکار بند نخست یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران به شمار می‌رود که واشنگتن را به حفظ آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان متعهد و ملزم می‌کند.

چارچوب توافق میان لبنان و اسرائیل جمعه شب در حالی در واشنگتن امضا شد که رژیم اسرائیل همچنان پنج درصد از خاک لبنان را در کنترل دارد و به بمباران این کشور ادامه می‌دهد.