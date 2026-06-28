اتریش با گل لحظه آخری از حذف گریخت؛ صعود آرژانتین، اتریش و الجزایر از گروه J

تیم‌های ملی آرژانتین، اتریش و الجزایر در پایان رقابت‌های گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آوردند.

مساوی دو تیم الجزایر و اتریش، یک بازی دیوانه‌وار بود، جایی که اتریش با گل تساوی‌بخش در واپسین ثانیه‌ها، از حذف فرار کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دور سوم و پایانی رقابت‌های گروه J بامداد یکشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۵ (۲۸ ژوئن ۲۰۲۶) برگزار شد و در حساس‌ترین مسابقه، اتریش با گل دقیقه ۹۰+۶ ساشا کالادزیچ، تساوی ۳ - ۳ را مقابل الجزایر به دست آورد؛ گلی که از حذف این تیم جلوگیری کرد.

در ورزشگاه اروهد کانزاس‌سیتی، ابتدا مارکو آرناتوویچ در دقیقه ۲۸ اتریش را پیش انداخت، اما رفیق بلغالی در دقیقه ۴۵ بازی را به تساوی کشاند. در نیمه دوم مارسل سابیتزر در دقیقه ۵۵ بار دیگر اتریش را جلو انداخت، اما الجزایر با گل‌های ریاض محرز در دقایق ۶۰ و ۳+۹۰ تا آستانه یک پیروزی بزرگ، حذف اتریش پیش رفت و صعود به عنوان تیم دوم پیش رفت. با این حال، ساشا کالادزیچ در دقیقه ۶+۹۰ گل تساوی را به ثمر رساند تا اتریش از شکست و حذف نجات پیدا کند و با همان یک امتیاز ارزشمند، جایگاه دوم جدول را حفظ کند.

در دیگر دیدار این گروه که در ورزشگاه ای‌تی‌اندتی آرلینگتون برگزار شد، آرژانتین با نتیجه ۳ بر یک از سد اردن گذشت. جیووانی لو سلسو دقیقه ۱۹، لائوتارو مارتینس دقیقه ۳۱ از روی نقطه پنالتی و لیونل مسی دقیقه ۸۰ برای آلبی‌سلسته گلزنی کردند و تنها گل اردن را موسی التعمری در دقیقه ۵۵ به ثمر رساند.

با این نتایج، آرژانتین با ۹ امتیاز و سه پیروزی متوالی مقتدرانه به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد. اتریش با ۴ امتیاز در رده دوم ایستاد و مستقیماً صعود کرد. الجزایر نیز با ۴ امتیاز و قرار گرفتن در جایگاه سوم، به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم جواز حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی را به دست آورد. اردن هم بدون امتیاز در قعر جدول قرار گرفت و با جام جهانی وداع کرد.