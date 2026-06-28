صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

اتریش با گل لحظه آخری از حذف گریخت؛ صعود آرژانتین، اتریش و الجزایر از گروه J

تیم‌های ملی آرژانتین، اتریش و الجزایر در پایان رقابت‌های گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آوردند.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۴۹
| |
725 بازدید

اتریش با گل لحظه آخری از حذف گریخت؛ صعود آرژانتین، اتریش و الجزایر از گروه J

مساوی دو تیم الجزایر و اتریش، یک بازی دیوانه‌وار بود، جایی که اتریش با گل تساوی‌بخش در واپسین ثانیه‌ها، از حذف فرار کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دور سوم و پایانی رقابت‌های گروه J بامداد یکشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۵ (۲۸ ژوئن ۲۰۲۶) برگزار شد و در حساس‌ترین مسابقه، اتریش با گل دقیقه ۹۰+۶ ساشا کالادزیچ، تساوی ۳ - ۳ را مقابل الجزایر به دست آورد؛ گلی که از حذف این تیم جلوگیری کرد.

در ورزشگاه اروهد کانزاس‌سیتی، ابتدا مارکو آرناتوویچ در دقیقه ۲۸ اتریش را پیش انداخت، اما رفیق بلغالی در دقیقه ۴۵ بازی را به تساوی کشاند. در نیمه دوم مارسل سابیتزر در دقیقه ۵۵ بار دیگر اتریش را جلو انداخت، اما الجزایر با گل‌های ریاض محرز در دقایق ۶۰ و ۳+۹۰ تا آستانه یک پیروزی بزرگ، حذف اتریش پیش رفت و صعود به عنوان تیم دوم پیش رفت. با این حال، ساشا کالادزیچ در دقیقه ۶+۹۰ گل تساوی را به ثمر رساند تا اتریش از شکست و حذف نجات پیدا کند و با همان یک امتیاز ارزشمند، جایگاه دوم جدول را حفظ کند.

اتریش با گل لحظه آخری از حذف گریخت؛ صعود آرژانتین، اتریش و الجزایر از گروه J

در دیگر دیدار این گروه که در ورزشگاه ای‌تی‌اندتی آرلینگتون برگزار شد، آرژانتین با نتیجه ۳ بر یک از سد اردن گذشت. جیووانی لو سلسو دقیقه ۱۹، لائوتارو مارتینس دقیقه ۳۱ از روی نقطه پنالتی و لیونل مسی دقیقه ۸۰ برای آلبی‌سلسته گلزنی کردند و تنها گل اردن را موسی التعمری در دقیقه ۵۵ به ثمر رساند.

با این نتایج، آرژانتین با ۹ امتیاز و سه پیروزی متوالی مقتدرانه به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد. اتریش با ۴ امتیاز در رده دوم ایستاد و مستقیماً صعود کرد. الجزایر نیز با ۴ امتیاز و قرار گرفتن در جایگاه سوم، به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم جواز حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی را به دست آورد. اردن هم بدون امتیاز در قعر جدول قرار گرفت و با جام جهانی وداع کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
گروه J جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا جام جهانی آمریکا تیم ملی آرژانتین تیم ملی اتریش تیم ملی اردن تیم ملی الجزایر
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
۱۰۰۰ کارشناس آمریکایی برای رقیق سازی اورانیوم باید به ایران بروند/ مذاکرات فنی چالش برانگیزتر از تفاهم اولیه است
ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اینفوتابناک: تمام گلزنان ایران در ادوار جام جهانی
ادای احترام ویژه هم‌تیمی‌های مسی در شب تولدش
امیدوار شدن شاگردان پتکوویچ با کامبک؛ الجزایر اردن را حذف کرد
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی
پایان انتظار برای بسته شدن پرونده مرحله گروهی/ چشم‌های شرق و غرب دوخته به تابلوی شام آخر
داستان عدد ۱۸۹۳ پشت پیراهن آرژانتین؛ لباسی با چندین افتخار
قطعی شدن صعود آرژانتین با تاج‌گذاری مسی
پیروزی سخت اتریش مقابل اردن؛ رانگنیک غافلگیر نشد
نحوه رتبه‌بندی جدول گروهی و بهترین تیم‌های سوم در جام جهانی ۲۰۲۶/ از بازی رودررو تا رنکینگ فیفا!
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۱ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۷ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۲ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۸۰ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف  (۷۱ نظر)
tabnak.ir/005nTt
tabnak.ir/005nTt