زلزله شدید بار دیگر ونزوئلا را لرزاند
چند روز پس از وقوع دو زمینلرزه ویرانگر در ونزوئلا، این کشور بار دیگر شاهد وقوع زلزلهای به بزرگی ۵.۶ ریشتر در منطقه آراگوآ بود.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۴۵| |
2076 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ چند روز پس از وقوع دو زمینلرزه ویرانگر در ونزوئلا، این کشور بار دیگر شاهد وقوع زلزلهای به بزرگی ۵.۶ ریشتر در منطقه آراگوآ بود. تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده و مقامات در حال ارزیابی وضعیت مناطق آسیبدیده هستند.
زلزلههای اخیر که تاکنون بیش از هزار کشته بر جای گذاشتهاند، فشار زیادی بر نیروهای امدادی وارد کرده و نگرانیها درباره ادامه فعالیتهای لرزهای در این منطقه را افزایش داده است.
گزارش خطا