عکس: دیدار تیم های ملی کنگو و ازبکستان

جمهوری کنگو با پیروزی ۳-۱ مقابل ازبکستان به مرحله حذفی جام جهانی صعود کرد. این برد، نخستین صعود جمهوری دموکراتیک کنگو به مرحله حذفی جام جهانی را در دومین حضورش در این رقابت‌ها رقم زد. آنها آخرین بار در سال ۱۹۷۴ و با نام زئیر در جام جهانی حضور داشتند. ازبکستان نیز با وجود حذف، در نخستین تجربه حضورش در این مسابقات، تا آخرین لحظه جنگید و با سربلندی رقابت‌ها را ترک کرد.