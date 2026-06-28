صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

صعود همزمان سه تیم از گروه K؛ کلمبیا صدرنشین شد، کنگو هم جشن صعود گرفت

تکلیف گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری همزمان دیدارهای هفته پایانی مشخص شد و سه تیم موفق شدند با مرحله یک شانزدهم نهایی برسند.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۳۸
| |
422 بازدید

صعود همزمان سه تیم از گروه K؛ کلمبیا صدرنشین شد، کنگو هم جشن صعود گرفت

کلمبیا و پرتغال با تساوی بدون گل سهمیه مستقیم مرحله حذفی را به دست آوردند و کنگو نیز با پیروزی مقابل ازبکستان، به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در هفته سوم رقابت‌های گروه K جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی کلمبیا و پرتغال در ورزشگاه هارد راک میامی به تساوی بدون گل رضایت دادند؛ نتیجه‌ای که برای هر دو تیم کافی بود تا بدون دردسر راهی مرحله حذفی شوند.

کلمبیا با این تساوی ۷ امتیازی شد و صدر جدول گروه K را حفظ کرد. پرتغال نیز با ۵ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و به عنوان تیم دوم گروه صعود کرد.

در دیگر دیدار این گروه، کنگو با نتیجه ۳ بر یک از سد ازبکستان گذشت تا امیدهایش برای حضور در مرحله حذفی به واقعیت تبدیل شود.

صعود همزمان سه تیم از گروه K؛ کلمبیا صدرنشین شد، کنگو هم جشن صعود گرفت

ازبکستان در دقیقه ۱۰ با گل الدور شامرادوف از حریف پیش افتاد، اما کنگو در نیمه دوم ورق را برگرداند. یوان ویسا در دقیقه ۶۸ از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند و فیستون مایله در دقیقه ۷۸ گل دوم را به ثمر رساند. ویسا در نخستین دقیقه وقت‌های تلف‌شده نیز دومین گل خود و سومین گل کنگو را وارد دروازه ازبکستان کرد تا پیروزی نماینده آفریقا قطعی شود.

با این نتیجه، کنگو ۴ امتیازی شد و با قرار گرفتن در رتبه سوم گروه، جواز حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی را به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم به دست آورد. ازبکستان نیز با سه شکست متوالی و بدون کسب امتیاز، در قعر جدول ایستاد و با جام جهانی وداع کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
گروه K جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تیم ملی کلمبیا تیم ملی پرتغال تیم ملی کنگو تیم ملی ازبکستان تابناک ورزشی
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
۱۰۰۰ کارشناس آمریکایی برای رقیق سازی اورانیوم باید به ایران بروند/ مذاکرات فنی چالش برانگیزتر از تفاهم اولیه است
ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پایان انتظار برای بسته شدن پرونده مرحله گروهی/ چشم‌های شرق و غرب دوخته به تابلوی شام آخر
رونالدو: می‌گفتند باید بازنشسته شوم؟ من برگشتم
اینفوتابناک: جام هشت‌پر در انتظار قهرمان جدید
ازبکستان مقابل پرتغال حرفی برای گفتن نداشت؛ حذف دومین ایتالیایی جام جهانی
عبور دوباره CR7 از لئو با رکورد منحصر به‌فرد/ تمام گل‌های رونالدو و مسی در ادوار جام جهانی + فیلم
نتیجه دور از انتظار پرتغال در روز رکوردشکنی رونالدو/ اولین امتیاز تاریخ کنگو در جام جهانی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۱ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۷ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۲ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۸۰ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف  (۷۱ نظر)
tabnak.ir/005nTi
tabnak.ir/005nTi