صعود همزمان سه تیم از گروه K؛ کلمبیا صدرنشین شد، کنگو هم جشن صعود گرفت

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

کلمبیا و پرتغال با تساوی بدون گل سهمیه مستقیم مرحله حذفی را به دست آوردند و کنگو نیز با پیروزی مقابل ازبکستان، به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در هفته سوم رقابت‌های گروه K جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی کلمبیا و پرتغال در ورزشگاه هارد راک میامی به تساوی بدون گل رضایت دادند؛ نتیجه‌ای که برای هر دو تیم کافی بود تا بدون دردسر راهی مرحله حذفی شوند.

کلمبیا با این تساوی ۷ امتیازی شد و صدر جدول گروه K را حفظ کرد. پرتغال نیز با ۵ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و به عنوان تیم دوم گروه صعود کرد.

در دیگر دیدار این گروه، کنگو با نتیجه ۳ بر یک از سد ازبکستان گذشت تا امیدهایش برای حضور در مرحله حذفی به واقعیت تبدیل شود.

ازبکستان در دقیقه ۱۰ با گل الدور شامرادوف از حریف پیش افتاد، اما کنگو در نیمه دوم ورق را برگرداند. یوان ویسا در دقیقه ۶۸ از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند و فیستون مایله در دقیقه ۷۸ گل دوم را به ثمر رساند. ویسا در نخستین دقیقه وقت‌های تلف‌شده نیز دومین گل خود و سومین گل کنگو را وارد دروازه ازبکستان کرد تا پیروزی نماینده آفریقا قطعی شود.

با این نتیجه، کنگو ۴ امتیازی شد و با قرار گرفتن در رتبه سوم گروه، جواز حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی را به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم به دست آورد. ازبکستان نیز با سه شکست متوالی و بدون کسب امتیاز، در قعر جدول ایستاد و با جام جهانی وداع کرد.