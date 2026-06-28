صدرنشینی انگلستان و صعود کرواسی با پیروزی؛ غنا سوم شد
غنا در شرایطی به عنوان یکی از تیمهای برتر سوم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی شد که حتی با مساوی امکان دوم شدن داشت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ و از هفته پایانی مرحله گروهی، تیمهای ملی انگلیس و کرواسی با پیروزی مقابل پاناما و غنا، جواز حضور در مرحله یکشانزدهم نهایی را به دست آوردند.
در نخستین دیدار، انگلیس در ورزشگاه متلایف نیوجرسی با نتیجه ۲ بر صفر از سد پاناما گذشت. انگلیسیها پس از یک نیمه بدون گل، در نیمه دوم قفل دروازه حریف را شکستند؛ جود بلینگام در دقیقه ۶۲ گل نخست را به ثمر رساند و پنج دقیقه بعد هری کین در دقیقه ۶۷ اختلاف را به دو گل افزایش داد تا سهشیرها با یک پیروزی و صدرنشینی مرحله گروهی را به پایان برسانند.
در دیگر دیدار همزمان، کرواسی در ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد فیلادلفیا با نتیجه ۲ بر یک غنا را شکست داد. پیتر سوچیچ در دقیقه ۳۱ کرواتها را پیش انداخت، اما دریک لوکاسن در دقیقه ۷۳ بازی را به تساوی کشاند. با این حال، نیکولا ولاشیچ در دقیقه ۸۳ گل برتری کرواسی را به ثمر رساند تا کرواسی نیز با سه امتیاز این دیدار راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شود.
با این نتایج، انگلیس با ۷ امتیاز و کرواسی با ۶ امتیاز بهعنوان تیمهای اول و دوم گروه L مستقیماً راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شدند. غنا نیز با وجود شکست، با ۴ امتیاز و قرار گرفتن در جمع بهترین تیمهای سوم، سهمیه حضور در مرحله حذفی را به دست آورد. پاناما نیز با شکست برابر انگلیس از دور رقابتها کنار رفت.