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عملیات قاطع موشکی و پهپادی سپاه در پاسخ به تجاوزهای آمریکا

منابع خبری از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در کویت و وقوع چند انفجار خبر می‌دهند؛ هم‌زمان گزارش‌هایی درباره فعال شدن سامانه پاتریوت و هدف قرار گرفتن یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۳۳
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حمله پهپادی و موشکی به کویت و بحرین
به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران اعلام کرد: فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوا فضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند.
 روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
 
بسم الله قاصم الجبارین 
 
فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُون
 
مردم عزیز و شرافتمند ایران اسلامی؛
 
فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوا فضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت ۲ الی ۳ بامداد امروز یکشنبه هفتم تیر ماه، با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی هشت زیرساخت مهم ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه علی‌السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند و تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند.
 
دشمن متجاوز که نقض عهد و پیمان‌شکنی در ذات او است، به بهانه مقابله نیروی دریایی سپاه با کشتی متخلف، اوایل بامداد امروز، به پنج پست ساحلی جمهوری اسلامی حمله کرده بود.
 
بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است و من‌بعد با کشتی‌های متخلف قوی‌تر از گذشته برخورد خواهد شد و برخورد با تجاوز احتمالی دشمن به هر بهانه‌ای که باشد ولو مانند دیشب و امشب تجاوزها به اهداف کم اهمیت باشد، پاسخی خردکننده خواهد داشت. 
 
دشمن بداند نقض آتش‌بس خلاف بند یکم تفاهم نامه اسلام آباد است و توقف کلی روندها را در پی خواهد داشت.
 
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