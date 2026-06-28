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حمله مجدد آمریکا به خاک کشور/ تایید تجاوز توسط سنتکام و ترامپ/ سپاه پاسخ داد

سنتکام رسما حمله تجاوزکارانه جدید به اهدافی در خاک ایران را تائید کرد. طبق ادعای این سازمان تروریستی این اقدام در پاسخ به هدف قرار گرفتن یک نفت‌کش تجاری صورت گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۳۱
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27281 بازدید
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سنتکام انجام حملات جدید به ایران را تایید کرد

به گزارش تابناک؛ چند پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده روستای طاهرویی سیریک اصابت کرد.

یک منبع آگاه نظامی به خبرگزاری صداوسیما گفت: صدای انفجارهای شنیده‌شده مربوط به اصابت چند پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده روستای طاهرویی سیریک است. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد: ارتش آمریکا در پاسخ به حمله شنبه ایران به یک نفتکش تجاری، حملاتی را علیه اهداف ایرانی انجام می‌دهد.

سنتکام در اطلاعیه اعلام کرد: نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در تاریخ ۲۷ ژوئن، به دستور فرمانده کل قوا، حملات دیگری را علیه چندین هدف در ایران انجام دادند.

پس از حملات دیروز ایالات متحده در پاسخ به حمله ایران به کشتی ام/وی اور لاولی، به ایران فرصتی داده شد تا به توافق آتش‌بس پایبند باشد، اما وقتی نیروهایش ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا، یک پهپاد تهاجمی یک‌طرفه را به سمت کشتی ام/تی کیکو شلیک کردند، این فرصت را از دست دادند.

 این نفتکش با پرچم پاناما با بیش از دو میلیون بشکه نفت خام در نزدیکی تنگه هرمز در حال عبور بود.
نیروهای سنتکام امروز در پاسخ مستقیم به ادامه تجاوز ایران به کشتی‌های تجاری، حملاتی را انجام دادند. هواپیماهای نظامی ایالات متحده زیرساخت‌های نظارتی نظامی، سیستم‌های ارتباطی، سایت‌های پدافند هوایی، تأسیسات ذخیره‌سازی پهپاد و قابلیت‌های مین‌ریزی ایران را هدف قرار دادند.

عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ادامه دارد. نیروهای آمریکایی هوشیار، مرگبار و آماده هستند.

واکنش ترامپ

در همین زمینه ترامپ نقض آتش بس را تایید کرد و نوشت: ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر نتوانیم منطقی باشیم. اگر این اتفاق بیفتد جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت

 رئیس جمهور تروریست آمریکا همچنین نوشت: هواپیماهای ایالات متحده به تازگی به دلیل نقض توافق آتش بس به انبارهای موشک و پهپاد ایران و سایت های رادار ساحلی حمله کردند بسیار محتمل است که آنها هرگز درس نگیرند ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر نتوانیم منطقی باشیم و مجبور شویم کاری را که با موفقیت آغاز کرده ایم به صورت نظامی تکمیل کنیم. 

 

سپاه تجاوز آمریکا را پاسخ داد

گزارش رسانه‌های خبری حاکی است که پایگاه هوایی «شیخ عیسی» در بحرین هدف حمله پهپادی قرار گرفته است

همچنین رسانه ها از وقوع انفجارهایی در کویت خبر داده اند.هنوز بیانیه رسمی در خصوص پاسخ ایران به تجاوز آمریکا منتشر نشده است.

در همین زمینه وزارت کشور کویت طی بیانیه ای از شهروندان خود خواست در مکان های امن باقی بمانند.

ارتش کویت هم اعلام کرد در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است.

 

انتشار بیانیه رسمی سپاه 

در پی تجاوز آنریکا به خاک کشورمان عملیات قاطع موشکی و پهپادی سپاه در پاسخ به تجاوزهای آمریکا انجام شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای رسمی تاکید کرد: مردم عزیز و شرافتمند ایران اسلامی فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوا فضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت ۲ الی ۳ بامداد امروز یکشنبه هفتم تیر ماه، با پرتاب موشک های بالستیک و پهپاد به سوی هشت زیرساخت مهم ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند و تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند.

دشمن متجاوز که نقض عهد و پیمان شکنی در ذات او است، به بهانه مقابله نیروی دریایی سپاه با کشتی متخلف، اوایل بامداد امروز، به پنج پست ساحلی جمهوری اسلامی حمله کرده بود.

بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است و من‌بعد با کشتی های متخلف قوی تر از گذشته برخورد خواهد شد و برخورد با تجاوز احتمالی دشمن به هر بهانه ای که باشد ولو مانند دیشب و امشب تجاوزها به اهداف کم اهمیت باشد، پاسخی خرد کننده خواهد داشت. 

دشمن بداند نقض آتش بس خلاف بند یکم تفاهم نامه اسلام آباد است و توقف کلی روندها را در پی خواهد داشت.

 

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

 

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سنتکام تجاوز به ایران حمله آمریکا به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
United States of America
|
۰۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
17
36
پاسخ
ایران باید با تهدید ساخت سلاح هسته ای پاسخ این نابود کردن ها را بدهد
سیفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
23
40
پاسخ
لطفا مانع وقوع جنگ شوید . مردم ایران توان فشار اقتصادی را ندارند .آنها وحشی هستند در صورت حمله گسترده آسیب زیادی به مردم ایران وارد می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
14
43
پاسخ
نیروهای مسلح قاطع تر جواب بدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
14
24
پاسخ
ایران وایرانی جماعت باید هوشیار تر و با تدبیر بیشتری با این گاوچرانهای صهیون پرست اپستینی کودک کش مقابله کند نه از روی نفرت وتعصب وخرافات و قلدری وکینه نه از روی تعقل وشهامت و منطق و آزادگی این سرخپوست کشها قرنها است که با کشتار و جنگ طلبی وتجاوز وغارت وویرانی بر جهان مسلط هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
9
43
پاسخ
یه حسی میگه ترامپ منتظر هستش جام جهانی رو تموم کنه بعد برگرده به سر خانه اول. خواهشا سپرده های تو بانکها رو آزاد کنین حداقل بریم طلا بخریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
18
31
پاسخ
این رفت و برگشت ها تا کی ادامه خواهد داشت؟ هر روز یک تاسیسات هر روز یک نقطه حیاتی تخریب می شود. قرا نیست روی آرامش را ببینیم؟ جنگ بلند مدت اقتصاد بسیار قوی میخواهد؟ دارید ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Finland |
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
مگه ایران میخواد که اینطور میگی؟
Snnt
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
5
2
پاسخ
اگه بمب هسته ای داشتیم می تونستیم امارات قطر کویت و بحرین رو تصرف کنیم
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