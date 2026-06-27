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کد خبر: ۱۳۸۱۸۲۱
بازدید: ۹۰۱

عکس:تداوم عملیات جست‌وجو و امدادرسانی در ونزوئلای زلزله‌زده

همزمان با ادامه عملیات جست‌وجو و نجات و ورود کمک‌های بشردوستانه به مناطق زلزله‌زده ونزوئلا، دولت این کشور اعلام کرد شمار قربانیان دو زمین‌لرزه شدید اخیر به ۱۴۳۰ نفر رسیده است؛ همچنین طبق گزارش‌ها، هنوز حدود ۵۰ هزار نفر مفقود هستند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل امداد و نجات ونزوئلا زلزله‌ عملیات جست‌وجو
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.