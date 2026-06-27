عکس: رژه ۱۵ هزار «وسپا» در رم به مناسبت هشتادمین سالگرد اسکوتر افسانه‌ای

همزمان با هشتادمین سالگرد تولید اسکوتر «وسپا»، حدود ۱۵ هزار دستگاه از این موتورسیکلت نمادین روز شنبه در خیابان‌های رم به حرکت درآمدند؛ رویدادی که با حضور علاقه‌مندان وسپا از اروپا، آمریکا، استرالیا و فیلیپین برگزار شد.