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کد خبر: ۱۳۸۱۸۱۵
بازدید: ۱۷۱۷

عکس: رژه ۱۵ هزار «وسپا» در رم به مناسبت هشتادمین سالگرد اسکوتر افسانه‌ای

همزمان با هشتادمین سالگرد تولید اسکوتر «وسپا»، حدود ۱۵ هزار دستگاه از این موتورسیکلت نمادین روز شنبه در خیابان‌های رم به حرکت درآمدند؛ رویدادی که با حضور علاقه‌مندان وسپا از اروپا، آمریکا، استرالیا و فیلیپین برگزار شد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل وسپا اسکوتر موتورسیکلت‌ رم
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.