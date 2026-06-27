محدودیت ترافیکی در جاده چالوس
رئیس پلیس راه مازندران از اعمال محدودیتهای ترافیکی در آزادراه تهران-شمال و محور چالوس از عصر شنبه ۶ تیر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۸۱۲| |
536 بازدید
به گزارش تابناک، سرهنگ عبادی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: از ساعت ۱۶ تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و محور چالوس ممنوع شده است.
وی افزود: همچنین از حوالی ساعت ۱۸، با تخلیه بار ترافیکی، محور چالوس از محدوده خروجی مرزنآباد به سمت کرج به صورت یکطرفه و در مسیر شمال به جنوب درآمده است.
رئیس پلیس راه مازندران گفت: محدودیت تردد در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و محور چالوس از ساعت ۱۶ امروز به اجرا درآمده و تا اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت.
سرهنگ عبادی در توصیهای از رانندگان خواست ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، پیش از حرکت از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی مطلع شوند.
گزارش خطا