آغاز احداث تونل کاجاران از مرز ایران تا ایروان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مراسم آغاز احداث تونل کاجاران در قطعه دوم مسیر جاده جنوب به شمال از مرز ایران تا ایروان، شنبه ششم تیر با حضور سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، مهر گریگوریان معاون نخست وزیر ارمنستان، داویت خوداتیان وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخاظهاراتت ارمنستان، مهدی سبحانی معاون وزیر امور خارجه، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، سفرای دو کشور و جمعی از مدیران و متخصصان رسما برگزار شد.

در این برنامه، مقامات دو طرف ضمن اشاره به روابط عالی دو کشور، بر نقش مهم طرح های نوسازی و توسعه مسیر مرز نوردوز تا ایروان در چارچوب کریدور شمال-جنوب و ظرفیت سازی های جدید در تجارت، حمل و نقل و ترانزیت میان دو کشور ایران و ارمنستان تاکید نمودند.

مقامات دو کشور در این برنامه از بخش هایی از جاده در حال ساخت و تونل های آن بازدید نموده و به شکل نمادین اولین انفجار در ساخت تونل کاجاران را کلید زدند.

تونل هفت و نیم کیلومتری کاجاران، در ادامه قطعه ۳۲ کیلومتری جاده از مرز ایران به سمت کاجاران از سوی شرکت ایرانی تونل سد آریانا احداث خواهد شد و با دور زدن گردنه کاجاران، مسیر را از نظر مسافت و زمان تا حد قابل توجهی کوتاه خواهد کرد.