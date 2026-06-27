واکنش فرانسه به توافق لبنان و رژیم اسرائیل
به گزارش تابناک به نقل از العربیه، وزارت امور خارجه فرانسه شامگاه شنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: ما از توافق بین اسرائیل و لبنان استقبال میکنیم و به امنیت آنها متعهد هستیم.
بنا بر این گزارش، وزارت امور خارجه فرانسه در ادامه این بیانیه تاکید کرد: این توافقنامه باید راه را برای احیای کامل حاکمیت لبنان هموار کند و ما آمادهایم تا در اجرای توافقنامه چارچوب بین لبنان و اسرائیل مشارکت کنیم.
این وزاتخانه با ادعایی علیه لبنان و محدودسازی سلاح در این کشور، افزود: توافقنامه با لبنان باید منجر به عقبنشینی اسرائیل شود.
بامداد امروز ندا معوض، سفیر لبنان در واشنگتن از امضای متن «چارچوب همکاری مشترک» میان لبنان و رژیم صهیونیستی با حضور مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این توافق «نخستین گام در مسیر بازگرداندن حاکمیت لبنان» به شمار میرود.
ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان نیز این توافق را نتیجه تلاشهای دیپلماتیک و «گام نخست برای بازگرداندن حاکمیت کامل دولت لبنان بر تمام اراضی کشور» توصیف کرد، اما شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله توافق مذکور را «باطل و بیاعتبار» خواند.