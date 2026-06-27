حملات هوایی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ارتش رژیم صهیونیستی در تداوم نقض آتش‌بس، تاکنون چهار بار منطقه «نبطیه الفوقا» وقع در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار داده است.

تجاوزات صهیونیست‌ها در حالی ادامه دارد که دولت لبنان و رژیم صهیونیستی ساعات اولیه امروز در پایان پنجمین دور از مذاکراتی با میزبانی آمریکا توافق چارچوبی را به صورت رسمی امضا کردند که به ادعای نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، هدف از آن خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از تمامی اراضی لبنان، بازگشت ساکنان و اعمال اقتدار دولت از طریق نیروهای مسلح رسمی است.

امضای این توافق با مخالفت گسترده محافل مردمی و جریان‌های سیاسی و مذهبی لبنان مواجه شد و گروه‌هایی از شهروندان لبنانی در بیروت در اعتراض به آن تجمع کردند.