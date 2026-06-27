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ادعای حمله ایران به یک نفتکش

روزنامه وال‌ استریت‌ ژورنال با طرح ادعایی به نقل از یک مقام، مدعی شد: یک نفتکش نزدیک تنگه هرمز مورد حمله ایران قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۱۷۹۹
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1513 بازدید
ادعای حمله ایران به یک نفتکش

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، روزنامه وال‌ استریت‌ ژورنال امروز شنبه در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول مدعی شد که یک پهپاد ایرانی به یک نفتکش حامل ۲ میلیون بشکه نفت خام در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد!

بر اساس ادعای این روزنامه، ۲ پهپاد دیگر که کشتی‌ های تجاری را هدف قرار داده بودند، توسط نیروهای آمریکایی ساقط شدند!

این رسانه تا کنون به جزییات بیشتری از ادعای مطرح شده از سوی خود اشاره نکرده است.

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