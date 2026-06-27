اطلاعیه دادگستری تهران درباره تعاونی مولی الموحدین
به گزارش تابناک، دفتر روابط عمومی دادگستری کل استان تهران در پی برخی برداشتهای نادرست از اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده «مولیالموحدین»، توضیحاتی را منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: خبر اعلام شده از سوی علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، درباره صدور حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، مربوط به پرونده *«تعاونی اعتباری مولیالموحدین»* است که پیشتر با این عنوان ثبت شده و در حال حاضر منحل شده و در فرآیند تصفیه قرار دارد و اموال آن نیز به بانک ایرانزمین منتقل شده است.
بر اساس این اطلاعیه، تعاونی اعتباری مولیالموحدین هیچگونه ارتباطی با «مؤسسه خیریه مولیالموحدین علی بن ابیطالب (ع)» که در استان کرمان در حوزه امور خیریه فعالیت دارد، نداشته و خبر مذکور ناظر به آن مجموعه نیست.
دفتر روابط عمومی دادگستری کل استان تهران تأکید کرده است که توضیح حاضر به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از هرگونه برداشت نادرست منتشر میشود.