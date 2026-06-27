تیم فوتسال زنان ایران در کافا قهرمان شد

به گزارش تابناک، تیم ملی فوتسال زنان ایران در دومین مسابقه‌اش از تورنمت کافا امروز (شنبه، ششم تیر) به مصاف تاجیکستان رفت و پیروز شد.

ملی‌پوشان ایران حریف خود را ۸ بر یک شکست دادند و با توجه به اینکه در اولین مسابقه هم مقابل قرقیزستان با پنج گل به برتری رسیدند، قهرمان شدند.

در دیدار با تاجیکستان شقایق معتمدی (دوبار)، مارال ترکمان (دوبار)، الهام عنافچه (دوبار)، فرشته کریمی و مریم قائدامینی گل‌زنی کردند.

در پایان این رقابت‌ها شقایق معتمدی به عنوان ارزشمندترین بازیکن (MVP) انتخاب شد.