واکنش جنبش امل به توافق ننگین با تل آویو
جنبش امل به ریاست نبیه بری خواستار حفظ وحدت ملی در میان لبنانیها و مقابله با توطئهها شد.
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، جنبش امل در بیانیهای از مردم لبنان خواست در شرایط حساس کنونی، هوشیاری خود را حفظ کرده و در دام پروژههای تفرقهافکنانه دشمن نیفتند.
جنبش امل که ریاست آن را نبیه بری رئیس پارلمان لبنان برعهده دارد،همچنین بر ضرورت حفظ وحدت ملی و پرهیز از افتادن در پروژههای فتنهانگیز دشمن تأکید کرد.
این جنبش تأکید کرد که با اصل مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی مخالف است.
جنبش امل در مخالفت با توافق ذلت بار اخیر میان دولت غربگرای لبنان و رژیم صهیونیستی اعلام کرد: توافق حاصلشده «نامتوازن» بوده و در بسیاری از بندها واقعیتهایی را به سود دشمن و به زیان منافع ملی تثبیت میکند.
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