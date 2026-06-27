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نظر جالب اینفانتینو درباره بازی ایران و مصر

رئیس فیفا پس از تساوی یک بر یک ایران و مصر در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶، از این دیدار به عنوان «بازی‌ای عالی و سرشار از احساسات» یاد کرد و گفت: «از دقیقه اول تا آخر، تمام آن چیزی که فوتبال نیاز داشت، در این بازی بود.»
کد خبر: ۱۳۸۱۷۹۲
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نظر جالب اینفانتینو درباره بازی ایران و مصر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا پس از تماشای دیدار حساس و جذاب ایران و مصر در ورزشگاه لومن فیلد سیاتل، به تمجید از این بازی پرداخت و آن را نمونه‌ای از قدرت اتحادآفرین فوتبال دانست.

اینفانتینو در یک پیام ویدیو گفت: امشب چه بازی اینجا در سیاتل بین ایران و مصر بود. بازی در پایان مساوی شد، ولی از دقیقه اول تا آخر بازی احساسات جریان داشت و تمام آن چیزی که فوتبال نیاز داشت، در بازی بود.

او با اشاره به نتیجه و شرایط دو تیم افزود: تبریک به مصر برای صعود به مرحله بعدی و ایران هم هنوز شانس دارد تا به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم صعود کند. واقعاً یک بازی عالی بود. هواداران هر دو تیم عالی بودند چون فوتبال جهان را متحد می‌کند. این یک جام جهانی حماسی است.

شرایط صعود ایران

ایران با این تساوی، با ۳ امتیاز و ۳ تساوی در گروه G، در رده سوم جدول گروه قرار گرفت و اکنون باید منتظر پایان بازی‌های سایر گروه‌ها باشد تا مشخص شود آیا به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم به مرحله یک‌شانزدهم نهایی صعود می‌کند یا خیر.

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