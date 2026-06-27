نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در نشست خبری خاطرنشان نمود:نباید اجازه داد این بعثت عظیمی که به برکت خون فرماندهان شهید شکل گرفته و حیات و شهادت آنان هر دو در خدمت اسلام بوده است، با تشدد و اختلاف تضعیف شود. امروز ولایتمداری این است که همه بحث‌ها کنار بگذاریم و متن صریح رهبر انقلاب را مبنا قرار دهیم. باید باور داشته باشیم مذاکره و تفاهم نامه تمام خواسته ما نیست. باید با تمام قدرت تلاش کنیم تا مسئولین همین تفاهم نامه را بتوانند محقق کنند و مطالبه گری را محکم داشته باشیم