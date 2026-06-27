رئیس اداره بنادر و دریانوردی شهرستان قشم گفت: دود مشاهده‌شده از شناور مربوط به خروج دود از موتور یکی از شناورها بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، علی اشتری رئیس اداره بنادر و دریانوردی شهرستان قشم گفت: دود مشاهده‌شده مربوط به خروج دود از موتور یکی از شناورها بوده است.

رئیس اداره بنادر و دریانوردی شهرستان قشم تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تردد شناورها در مسیرهای دریایی قشم به‌صورت عادی و بدون هیچ‌گونه اختلال در جریان است.