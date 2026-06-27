ایران و عمان درباره آینده تنگه هرمز گفتوگو میکنند
به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ابتدای گزارش تلویزیونی خود با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت امام سجاد (ع)، گفت: امروز ششم تیرماه، مصادف با دوازدهم محرمالحرام است و همچنان در ایام سوگ حسینی به سر میبریم. عرض ارادت میکنیم به ساحت مقدس ائمه همام و از این بزرگواران طلب شفاعت داریم.
وی با اشاره به گذشت ۱۲۰ روز از آغاز دفاع مقدس ایرانیان، افزود: فردا مصادف با هفتم تیر، روز قوه قضائیه و همزمان با سالروز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی است؛ حادثهای که یکی از نمادهای ترور سازمانیافته به شمار میرود. ایرانیان در طول ۴۷ سال گذشته از قربانیان ترور بودهاند، اما این حجم از خشونت هرگز ما را به خشونت وادار نکرد و این از لطافت دین مبین اسلام و اصول اخلاقیای است که انقلاب ما بر آن بنیان نهاده شده است.
سخنگوی دولت با گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر، اظهار کرد: در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران ایشان به شهادت رسیدند. ضمن عرض ارادت به ساحت مقدس همه شهدا، از آنان طلب شفاعت میکنیم.
مهاجرانی همچنین از تلاش و جنگندگی تیم ملی فوتبال ایران قدردانی کرد و گفت: صبح امروز شاهد مسابقه تیم ملی بودیم و دیدیم که این عزیزان در سه مسابقه اخیر چگونه با جنگندگی، نام ایران را سربلند نگه داشتند. همانگونه که میدانیم، این عزیزان در هر مسابقه نام ۱۶۸ شهید را با خود همراه میکنند و بدیهی است که قوت جنگندگی خود را نیز از همین نامها دریافت میکنند.
وی درباره برنامهریزی برای برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان گفت: جلسات بهصورت مرتب برای برگزاری باشکوه این مراسم و میزبانی از زائران برگزار میشود و در استانهای مختلف نیز این جلسات در حال برگزاری است. ریاست این ستاد بر عهده معاون اول رئیسجمهور است و در هر استان نیز استانداران مسئولیت این موضوع را بر عهده دارند.
سخنگوی دولت با یادآوری اینکه استانهای تهران، قم و خراسان رضوی میزبان اصلی این مراسم خواهند بود، افزود: طرح «هر خانه یک موکب و یک زائرسرا» کمک میکند تا این مراسم به شکلی مردمیتر برگزار شود و شاهد تشییع و وداع با امام شهیدمان باشیم؛ کسی که در راه اعتلای نام بزرگ ایران، جان خود را فدای جمهوری اسلامی ایران کرد.
مهاجرانی با اشاره به سخنان رئیسجمهور در ایام شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، گفت: رئیسجمهور تأکید کردند که شهادت امام حسین (ع) و خون پاک شهدای کربلا جریانی را در تاریخ رقم زد که روزبهروز ذهنهای خفته را بیدارتر کرده و انسانهای مظلوم را در برابر ظلم و ستم به ایستادگی فرا میخواند. نمیتوان برای امام حسین (ع) اشک ریخت، اما در جامعه شاهد ظلم، بیعدالتی و تبعیض بود و نسبت به این مسائل بیتفاوت ماند.
وی افزود: نکته اساسی مورد تأکید رئیسجمهور این است که عزادار واقعی امام حسین (ع) بودن، از ما انسانهای مسئول میسازد و اشک و عزاداری مسلمانان، بهویژه ایرانیان، باید با مسئولیت ایرانی بودن و مسلمان بودن همراه شود.
سخنگوی دولت همچنین از همراهی پیروان سایر ادیان در ایام عزاداری محرم قدردانی کرد و گفت: جا دارد از زرتشتیان، مسیحیان و آشوریهای عزیز که این چهلتکه زیبای اقوام ایران را معنا کردهاند و با عزاداریهای خود نشان دادهاند ایرانیان در مناسبتهای مختلف در کنار یکدیگر قرار میگیرند، تشکر کنم.
مهاجرانی در ادامه به سفر رئیسجمهور به استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر، جلسهای درباره پایانههای مرزی و حوزه حملونقل استان آذربایجان غربی با حضور رئیسجمهور و مسئولان ذیربط برگزار شد و آخرین وضعیت پایانههای مرزی، روند تردد مسافران و کالا، زیرساختهای حملونقل و راهکارهای ارتقای خدمات و تسهیل مبادلات مرزی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: یکی از راهبردهای سیاست خارجی ایران، بهویژه در دولت سیزدهم و دولت چهاردهم که ادامه همان مسیر است، گسترش روابط با همسایگان است و بدیهی است که توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه نیازمند مرزهایی است که بتوانند خدمات مناسبی ارائه دهند. از این رو، رئیسجمهور بهدرستی بر حل مسائل مرزی تأکید دارند.
سخنگوی دولت همچنین از حضور رئیسجمهور در جلسه بررسی روند پیشرفت احیای دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه ذیل معاون اول رئیسجمهور فعالیت میکند، اما از آنجا که این موضوع یک مسئله ملی با پیامدهای گسترده اجتماعی است، رئیسجمهور هر زمان فرصت فراهم شود یا سفری به استان داشته باشند، شخصاً روند اجرای برنامهها را پیگیری کرده و دستورات لازم را صادر میکنند.
مهاجرانی با اشاره به وقوع زلزله اخیر در ونزوئلا، اظهار کرد: رئیسجمهور با صدور پیامی، با دولت و ملت ونزوئلا ابراز همدردی و تسلیت کردند. همچنین جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای امدادرسانی و ارسال کمکهای بشردوستانه به زلزلهزدگان این کشور اعلام کرده است. در پی وقوع دو زلزله مهیب و مرگبار با قدرت بیش از هفت ریشتر، خسارتهای سنگینی به این کشور وارد شده و جان افراد زیادی از دست رفته است. امیدواریم روند بازسازی این کشور هرچه سریعتر آغاز شود.
وی در تشریح اقدامات دولت گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است که با توجه به معافیتهای اخیر و رفع محدودیتهای صادرات نفتی، از امروز، شنبه ششم تیرماه، تخصیص و تأمین ارز برای واردات افزایش معناداری خواهد داشت و در نخستین مرحله، دو میلیارد دلار برای بخش صنعت تأمین میشود.
سخنگوی دولت افزود: در ماههای اخیر، به دلیل نااطمینانیها و ضرورت صیانت از ثبات بازار ارز، بانک مرکزی ناگزیر بود با احتیاط بیشتری در تخصیص و تأمین ارز عمل کند. به همین دلیل، صنعتگران و تولیدکنندگان کشور فشارهایی را متحمل شدند که از همینجا به همه آنان خدا قوت میگوییم. همچنین روزهای نخست تا دهم تیرماه که به روز صنعت و معدن ختم میشود، به حوزه صنعت، معدن، تجارت و اصناف اختصاص دارد و این مناسبت را نیز به فعالان این حوزه تبریک میگوییم.
مهاجرانی در ادامه گفت: وزارت امور خارجه اعلام کرده است که ایران و عمان گفتوگوهایی را برای تعیین چارچوب اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز انجام خواهند داد و جمهوری اسلامی ایران مصمم است این موضوع را با هماهنگی و تبادل نظر با همسایگان خود پیش ببرد.
وی همچنین با اشاره به سفر وزیر نفت به نشست وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو بریکس اظهار کرد: وزیر نفت در این نشست تأکید کرد که حمله ناجوانمردانه به زیرساختهای نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران صرفاً حمله به تأسیسات زیربنایی کشور نبود، بلکه جنگی علیه امنیت انرژی جهان به شمار میرفت.
سخنگوی دولت در پایان ابراز امیدواری کرد: با تدابیر تیم مذاکرهکننده کشور و در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری، شاهد تثبیت پیروزی و برقراری ثبات در منطقه باشیم.