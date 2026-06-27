به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، آیین گرامیداشت شهدای بمباران شیمیایی سردشت با عنوان «نفس‌های سوخته» روز شنبه، ششم تیرماه از ساعت ۱۶ در فرهنگسرای ملل برگزار شد.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیامی را برای قرائت در این مراسم ارسال کرد.

در ادامه متن کامل پیام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را به آیین گرامیداشت شهدای بمباران شیمیایی مطالعه می‌کنید.

بسم الله الرحمن الرحیم

با درود بی‌پایان به روح پرفتوح رهبر شهید و همه شهدای والامقام تجاوز اخیر، یاد شهدای جنایت هولناک بمباران شیمیایی سردشت، جانبازان سرافراز شیمیایی و تمامی شهیدان راه عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی را با نهایت احترام و افتخار گرامی می‌داریم.

سی‌ونهمین سالگرد فاجعه جانسوز بمباران شیمیایی شهر سردشت و روز ملی مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در حالی گرامی داشته می‌شود که تاریخ، برگ خونین اما پرافتخار دیگری از مظلومیت و مقاومت ملت ایران را پیش روی جهانیان گشوده است.

گویی چرخ روزگار پس از دهه‌ها همان آزمون بزرگ را بار دیگر تکرار می‌کند؛ آزمونی میان راستی و دروغ، میان روشنایی و تاریکی، میان کرامت انسانی و شر، و میان سپاه نور و سپاه اهریمن.

ملت بزرگ ایران بار دیگر در برابر تجاوز شیطان‌صفتان، ترور و نقض آشکار اصول بنیادین انسانی سرافرازانه ایستاد.

تجاوز شرورانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به سرزمین پاک ایران و حملات علیه شهروندان غیرنظامی، زنان، کودکان، دانش‌آموزان و به‌ویژه ترور مظلومانه رهبر معظم انقلاب، یادآور همان منطق خطرناکی است که دهه‌ها پیش در حمایت از به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ایران و همدستی با رژیم صدام حسین خود را نشان داد.

زمان، زمانه دیگری است، اما واقعیت‌ها بدون تغییر مانده‌اند.

تاریخ به روشنی نشان می‌دهد که حمایت‌ها و سکوت برخی دولت‌های غربی در برابر تجهیز رژیم صدام به سلاح‌های کشتار جمعی و به‌کارگیری گسترده آن‌ها علیه مردم ایران و عراق، نقشی انکارناپذیر در آن فاجعه انسانی داشته است. امروز نیز همان همدستان جنایات دیروز رژیم صدام، پا را فراتر گذاشته و خود مستقیماً در نقش متجاوز، آشکارا اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و اصول انسانی را نقض می‌کنند و متأسفانه اکثر دولت‌ها نیز با همان رویکرد پیشین، سکوت شرم‌آور خود را در برابر این استیلای قانون جنگل ادامه می‌دهند.

سردشت تنها یک شهر نیست؛ نماد مظلومیت ملتی است که قربانی سلاح‌های ممنوعه شد و ذره‌ای در برابر ظلم و تجاوز عقب ننشست.

سی‌ونه سال پیش، رژیم بعث عراق با بهره‌گیری از انواع سلاح‌های شیمیایی و در سایه حمایت، تجهیز و سکوت برخی قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا، آلمان و انگلیس، یکی از غم‌بارترین و تاریک‌ترین صفحات تاریخ معاصر را رقم زد.

جنایتی که نه‌تنها جان صدها انسان بی‌گناه را گرفت، بلکه آثار دردناک آن همچنان بر جسم و جان هزاران قربانی سلاح‌های شیمیایی باقی مانده است.

سردشت برای ما تنها یک شهر یا یک خاطره تلخ نیست، بلکه سند زنده‌ای از ایستادگی حق در برابر باطل، حقیقت در برابر تحریف و عدالت در برابر ظلم است. ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که هرگز در برابر زورگویی و تجاوز تسلیم نخواهد شد. شهر سردشت در برابر توفان مرگ و بارش گاز خردل بر پیکرش، ریشه‌هایش را در خاک غیرت ایران‌زمین استوارتر کرد.

همان‌گونه که مردم سردشت پس از آن فاجعه عظیم استوار ایستادند، امروز نیز ملت بزرگ ایران با وحدت، همبستگی، انسجام و مقاومت از عزت، سربلندی و استقلال خود دفاع می‌کند.

این تقابل صرفاً نزاعی سیاسی یا نظامی نیست، بلکه تقابل دو نگاه به انسان و کرامت انسانی است.

از یک سو منطق تجاوز، اشغال، ترور و به‌کارگیری ابزارهای غیرانسانی برای تحمیل اراده بر ملت‌ها قرار دارد و از سوی دیگر منطق حق‌طلبی، استقلال، مقاومت و دفاع از کرامت انسان.

ملت ایران با قامتی استوار و سینه‌ای مملو از شکوه و غرور ملی، با ابتنا بر تاریخ و فرهنگ کهن و اسطوره‌های دینی و تاریخی خود، همواره در کنار حقیقت، عدالت و صلح ایستاده و هزینه‌های سنگینی در این مسیر پرداخته است.

مردم ایران عاملان این جنایات و همدستان آنان را فراموش نخواهند کرد.

این جنایات با نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و پروتکل ۱۹۲۵ ژنو درباره ممنوعیت استفاده از گازهای سمی انجام شده و موجب مسئولیت بین‌المللی است که مشمول مرور زمان نخواهد شد و کلیه عاملان و آمران آن باید پاسخگوی اعمال غیرانسانی خود باشند.

موانع پیش روی فرایند پیگیری و استیفای حقوق قربانیان شیمیایی، نافی مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ذی‌ربط و مسئولیت فردی جنایات ارتکابی نبوده و هیچ خللی در عزم ما برای پیگیری این حقوق ایجاد نخواهد کرد.

وزارت امور خارجه همچنین از هیچ تلاشی برای شناسایی ابعاد انسانی، اجتماعی، حقوقی و بشردوستانه فاجعه بمباران شهر سردشت در مجامع بین‌المللی دریغ نکرده و نخواهد کرد.

کاربرد وسیع سلاح‌های شیمیایی علیه ایران در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله، یکی از عوامل کلیدی در سطح بین‌المللی برای تدوین و انعقاد کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و نیز تقویت هنجار ممنوعیت کامل این سلاح‌ها به شمار می‌رود.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‌ترین قربانی سلاح‌های شیمیایی در دوران معاصر، به‌کارگیری این سلاح‌های غیرانسانی را در هر زمان، توسط هر کس و تحت هر شرایطی محکوم می‌کند و همچنان پرچمدار مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی و مدافع جهانی عاری از این سلاح‌ها است.

ما معتقدیم که عدالت برای قربانیان سردشت و دیگر قربانیان جنایات جنگی، نه یک مطالبه ملی، بلکه ضرورتی برای صیانت از وجدان بشری و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی است.

در این روز، ضمن ادای احترام به شهدای سردشت و همه شهدای راه وطن، در برابر صبوری، استقامت و فداکاری ملت بزرگ ایران سر تعظیم فرود آورده و منزلت عظیم آنان را ارج می‌نهیم.

همراه با همه ایرانیان، در برابر ایثار مدافعان وطن و نیروهای مسلح کشور که به متجاوزان پاسخی شایسته دادند، سر تعظیم فرود می‌آوریم و بر عزم خود برای پیگیری حقوق قربانیان، مقابله با بی‌کیفری جنایتکاران و دفاع از صلح عادلانه و پایدار تأکید می‌ورزیم.

در پایان، بار دیگر صبوری، استقامت، همدلی، وحدت و مقاومت ملت پرافتخار ایران را در مقابله با تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا ارج می‌نهیم و آن روز را چشم‌انتظاریم که هیچ ملت و هیچ انسانی قربانی جنگ، ترور، بی‌عدالتی و سلاح‌های کشتار جمعی نشود و جهان بر پایه عدالت، حقیقت، احترام متقابل و کرامت انسانی استوار گردد.