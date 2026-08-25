پیت‌بول‌ها امروز در افکار عمومی اغلب به عنوان سگ‌هایی خطرناک، تهاجمی و غیرقابل اعتماد شناخته می‌شوند؛ تصویری که در خبرها، فیلم‌ها و روایت‌های رسانه‌ای بارها تکرار شده است. اما این تصویر همیشه وجود نداشته است. در دوره‌ای، پیت‌بول‌ها سگ‌هایی خانوادگی و عادی به شمار می‌رفتند و حتی در تبلیغات نظامی و آثار سرگرمی عامه‌پسند، نماد وفاداری و همراهی بودند. این گزارش نشان می‌دهد که شهرت منفی پیت‌بول‌ها بیش از آنکه صرفاً به ویژگی‌های زیستی این سگ‌ها مربوط باشد، با تغییرات اجتماعی، ترس‌های شهری، کلیشه‌های طبقاتی و نژادی، و بازنمایی رسانه‌ای پیوند خورده است. همچنین با بررسی قوانین نژادمحور، خطاهای رایج در تشخیص نژاد سگ‌ها و ناکارآمدی ممنوعیت‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مشکل اصلی «نژاد» سگ‌هاست یا شیوه‌ای که انسان‌ها با آن‌ها رفتار می‌کنند. جزئیات این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.