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کد خبر:۱۳۸۱۷۸۱
کد خبر:۱۳۸۱۷۸۱
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دلیل شهرت پیت‌بول‌ها به خشونت چیست؟

پیت‌بول‌ها امروز در افکار عمومی اغلب به عنوان سگ‌هایی خطرناک، تهاجمی و غیرقابل اعتماد شناخته می‌شوند؛ تصویری که در خبرها، فیلم‌ها و روایت‌های رسانه‌ای بارها تکرار شده است. اما این تصویر همیشه وجود نداشته است. در دوره‌ای، پیت‌بول‌ها سگ‌هایی خانوادگی و عادی به شمار می‌رفتند و حتی در تبلیغات نظامی و آثار سرگرمی عامه‌پسند، نماد وفاداری و همراهی بودند. این گزارش نشان می‌دهد که شهرت منفی پیت‌بول‌ها بیش از آنکه صرفاً به ویژگی‌های زیستی این سگ‌ها مربوط باشد، با تغییرات اجتماعی، ترس‌های شهری، کلیشه‌های طبقاتی و نژادی، و بازنمایی رسانه‌ای پیوند خورده است. همچنین با بررسی قوانین نژادمحور، خطاهای رایج در تشخیص نژاد سگ‌ها و ناکارآمدی ممنوعیت‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مشکل اصلی «نژاد» سگ‌هاست یا شیوه‌ای که انسان‌ها با آن‌ها رفتار می‌کنند. جزئیات این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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